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05.02.2018 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В небе над Екатеринбургом пройдет "парад планет"

Текст: Екатерина Призова

В конце недели - девятого февраля - в небе над Екатеринбургом ожидается "парад планет". "Рано утром Луна, Марс и звезда Антарес сблизятся, выстроив почти ровную линию на юге", - сообщил в УрФУ.

Увидеть планеты, яркую звезду и орбитальную станцию можно будет низко над горизонтом около 7:30.

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"Марс сейчас находится в великом противостоянии и будет низко над горизонтом в южной части неба, поэтому лучше наблюдать за ним, Луной, Юпитером и ярчайшей звездой Антарес, например, с высотного здания", - рассказал инженер учебной обсерватории вуза Владилена Санакоева.

Чтобы увидеть астероид Весту, стоит вооружиться биноклем. А вот с Международной космической станцией проще - ее можно наблюдать с любой точки, где горизонт не закрыт домами.

Кстати, аналогичный "парад планет" на Среднем Урале можно будет увидеть еще раз весной - в апреле-мае.

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