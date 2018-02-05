В Сургуте произошел взрыв на стройплощадке

На строительной площадке в югорском городе Сургуте сегодня произошел взрыв. Как сообщает ТАСС, по одним данным - случилась вспышка оборудования по подогреву битума, по другим - взрыв компрессорной установки.

В региональном главке МЧС сообщают о двух пострадавших: они госпитализированы в городскую больницу - состояние раненых медики оценивают как средней тяжести.

"Произошла вспышка оборудования по подогреву битума без последующего возгорания на одной из строек в Сургуте", - передает пресс-служба управления МЧС автономного округа. Между тем, источник в экстренных службах региона сообщил о возможном взрыве компрессорной установки.

Причины происшествия установят эксперты.