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05.02.2018 21:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте произошел взрыв на стройплощадке

Текст: Екатерина Призова

На строительной площадке в югорском городе Сургуте сегодня произошел взрыв. Как сообщает ТАСС, по одним данным - случилась вспышка оборудования по подогреву битума, по другим - взрыв компрессорной установки.

В региональном главке МЧС сообщают о двух пострадавших: они госпитализированы в городскую больницу - состояние раненых медики оценивают как средней тяжести.

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"Произошла вспышка оборудования по подогреву битума без последующего возгорания на одной из строек в Сургуте", - передает пресс-служба управления МЧС автономного округа. Между тем, источник в экстренных службах региона сообщил о возможном взрыве компрессорной установки.

Причины происшествия установят эксперты.

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