Ряд организаций получат право покупать токены

Минкомсвязи планирует ввести аккредитацию организаций, которым разрешен выпуск цифровых токенов. Этим термином министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров предлагает заменить понятие "криптовалюта".

Никифоров в интервью телеканалу РБК сообщил, что министерством подготовлен соответствующий проект постановления, который определит правовые рамки для выпуска цифровых токенов. Он пояснил, что работа с этим инструментом не может быть "самодеятельностью неограниченного числа лиц".

Министр также согласился, что цифровые токены нужно разрешить покупать за российские рубли, но вряд ли нужно разрешать какие-то валютные операции с ними. Это противоречит сути российского банковского законодательства, подчеркнул Никифоров.