Россия в десятый раз подряд победила в "Кубке легенд"

Сборная России обыграла Португалию со счетом 8:4 в финале "Кубка легенд", в десятый раз подряд став победителем турнира. Соревнования проходили на Малой спортивной арене "Лужники".

В середине 2000-х Алексей Смертин (справа) пришел в столичное "Динамо" на смену португальцу Манише. Фото: РИА Новости

Героями решающей встречи стали два бывших футболиста московского "Спартака" - Егор Титов и Роман Широков, забившие по два мяча. По разу в составе нашей сборной отличились Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Константин Головский и Роман Павлюченко, который впервые выступил на турнире.

Что касается индивидуальных наград, то лучшим игроком "Кубка легенд" был признан Евгений Алдонин. Сильнейшим вратарем стал бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса. Еще один приз получил чемпион мира-2006, экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти. Императору, как называют Тотти в Риме, вручили награду "За вклад в развитие футбола". Лучшим бомбардиром стал форвард немецкой сборной Какау (11 мячей).

Добавим, что в матче за третье место команда звезд со счетом 10:7 обыграла Германию. Ну а пятыми стали французы, победившие итальянцев - 8:3.

Напомним: "Кубок легенд" - турнир ветеранов (старше 35 лет. - Прим. "РГ"), которые имеют в активе опыт выступления за национальные сборные своих стран. Проводятся соревнования ежегодно с 2009 года. С 2011 года турнир носит имя бывшего игрока российской национальной команды по мини-футболу Константина Еременко.