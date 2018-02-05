Россия в десятый раз подряд победила в "Кубке легенд"

Новости

ВМС Румынии потеряли в Черном море подводный дрон 00:44
Венгрия выступила за введение наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье 00:28
Три российских актера и режиссер включены в украинский "черный список" 00:17
Экс-президент Мальдив задержан полицией 05.02.2018
В Госдуме рассказали, зачем "Искандеры" разместили под Калининградом 05.02.2018
Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана 05.02.2018
В Беларуси покажут запрещенный в РФ фильм "Смерть Сталина" 05.02.2018
При обстреле пунктов раздачи помощи в Дамаске погибли несколько сирийцев 05.02.2018
Штрафы за нарушение ПДД будут тратить на ремонт и строительство дорог 05.02.2018
Украинка подаст в суд на бывшего вице-президента США Байдена 05.02.2018
В Китае заблокировали все связанные с темой криптовалют сайты 05.02.2018
В Сургуте произошел взрыв на стройплощадке 05.02.2018
Хорватия вернет Украине неисправные истребители 05.02.2018
РФ предложила направить экспертов ОЗХО на место предполагаемых химатак 05.02.2018
Украинское дело на приехавших в Крым немцев назвали мыльным пузырем 05.02.2018
Путин разрешил выплачивать зарплату в иностранной валюте 05.02.2018
Дело о гибели 14 детей на Сямозере передано в суд 05.02.2018
У актера Алексея Панина за долги забрали автомобиль 05.02.2018
Путин подписал закон об обязательном присвоении "звезд" гостиницам 05.02.2018
На Мальдивах ввели чрезвычайное положение 05.02.2018
Владимир Путин подписал закон о волонтерстве 05.02.2018
Бегун Шубенков награжден орденом "За заслуги перед отечеством" II степени 05.02.2018
ОКР разочарован решением МОК по недопуску оправданных россиян на Олимпиаду 05.02.2018
Путин ратифицировал протокол о полном списании долга Киргизии 05.02.2018
Не менее 70 россиян примут участие в церемонии открытия Олимпиады 05.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
05.02.2018 21:55
Рубрика: Спорт

Ветераны в ударе

Россия в десятый раз подряд победила в "Кубке легенд"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Сборная России обыграла Португалию со счетом 8:4 в финале "Кубка легенд", в десятый раз подряд став победителем турнира. Соревнования проходили на Малой спортивной арене "Лужники".
В середине 2000-х Алексей Смертин (справа) пришел в столичное "Динамо" на смену португальцу Манише. Фото: РИА Новости В середине 2000-х Алексей Смертин (справа) пришел в столичное "Динамо" на смену португальцу Манише. Фото: РИА Новости
В середине 2000-х Алексей Смертин (справа) пришел в столичное "Динамо" на смену португальцу Манише. Фото: РИА Новости

Героями решающей встречи стали два бывших футболиста московского "Спартака" - Егор Титов и Роман Широков, забившие по два мяча. По разу в составе нашей сборной отличились Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин, Константин Головский и Роман Павлюченко, который впервые выступил на турнире.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
МВД сократило список фанатов, которым запрещено посещать футбольные матчи

Что касается индивидуальных наград, то лучшим игроком "Кубка легенд" был признан Евгений Алдонин. Сильнейшим вратарем стал бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса. Еще один приз получил чемпион мира-2006, экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти. Императору, как называют Тотти в Риме, вручили награду "За вклад в развитие футбола". Лучшим бомбардиром стал форвард немецкой сборной Какау (11 мячей).

Добавим, что в матче за третье место команда звезд со счетом 10:7 обыграла Германию. Ну а пятыми стали французы, победившие итальянцев - 8:3.

Напомним: "Кубок легенд" - турнир ветеранов (старше 35 лет. - Прим. "РГ"), которые имеют в активе опыт выступления за национальные сборные своих стран. Проводятся соревнования ежегодно с 2009 года. С 2011 года турнир носит имя бывшего игрока российской национальной команды по мини-футболу Константина Еременко.

Главное сегодня

Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Врач-гематолог Елена Мисюрина отпущена под подписку о невыезде
Профильный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ с 1 мая
В Минобороны рассказали, как геройски погиб летчик в Сирии
Последствия снегопада в Московском регионе