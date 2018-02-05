В феврале женской и мужской сборным России предстоит сыграть отборочные матчи первенства Европы и чемпионата мира 2019 года соответственно.

Девушки, выступающие в группе "С",10-го числа будут гостить у сборной Венгрии, а 14-го примут в Перми Албанию, которую ранее на выезде разгромили с неприличным счетом - 122:37. Учитывая, что в активе у наших еще и гостевая победа над Литвой (64:62), шансы россиянок пробиться на Евро-2019 в Сербию и Латвию высоки. Для этого, напомним, нужно выиграть группу или войти в число шести команд с лучшими показателями из числа занявших вторые места.

Квалификация на мужской ЧМ-2019 имеет более сложную двухступенчатую схему. Сейчас идет первый этап: чтобы его преодолеть, нашим нужно занять место не ниже третьего в квартете под литерой "Е", в котором с нами соперничают команды Франции, Бельгии и Боснии.

На втором этапе тройка из нашей группы будет объединена с трио из четверки, где выступают Чехия, Финляндия, Болгария и Исландия. Новообразованная шестерка и разыграет три путевки на ЧМ-2019, а уже на мировом первенстве, которое пройдет в Китае, его участники смогут побороться за право поехать на Олимпиаду-2020. Так что ставки высоки, как никогда.

Россияне, увы, уже успели проиграть в гостях Боснии (76:81), но затем огорчили Бельгию (76:69). 22 февраля подопечным Сергея Базаревича предстоит игра с французами в Страсбурге, 25-го в Перми матч против Боснии.

Проблемой для тренерского штаба нашей сборной может стать пересечение календаря сборных и Евролиги из-за конфликта интересов в континентальном баскетболе. На 22 и 23 февраля назначены очередные игры ЦСКА и "Химок" в Евролиге. Если эти клубы не сочтут нужным делегировать в сборную ведущих российских игроков - национальная команда рискует оказаться на краю пропасти. Поражение от Боснии и так поставило наших в затруднительное положение, а тут еще непростой выезд во Францию. Неудача там может повлечь плачевные последствия для всего отечественного баскетбола.

К слову, без своих лидеров по той же причине может остаться и французская команда. Напомним, в ЦСКА выступают сразу два игрока из этой сборной, Нандо Де Коло и Лео Вестерманн. Более того, сложившаяся календарная неразбериха из-за упомянутого конфликта интересов в европейском баскетболе теоретически может привести к следующей коллизии. Ведь ничто не мешает армейцам подыграть Базаревичу, отпустив россиян в расположение сборной, а французов оставив у себя. Согласно регламенту последнее слово в этом вопросе за клубом. Впрочем, вряд ли ЦСКА пойдет на столь сомнительные манипуляции.

Между тем баскетболистов, которых могут недосчитаться Базаревич и его французский коллега, вчера можно было лицезреть в одном из главных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА - "Химки". В этом сезоне флагманы отечественного баскетбола встречались уже дважды: по разу в той же Единой лиге и в Евролиге. В обоих случаях сильнее был ЦСКА.

Если положение армейцев в обоих турнирах сейчас довольно-таки безоблачное, то "Химки" балансируют на грани. Особенно в "регулярке" Единой лиги, где химчане уже выпали из четверки лидеров и рискуют опуститься еще ниже. Это, между прочим, чревато встречей с сильным соперником уже на стадии четвертьфинала. Поэтому отступать подопечным Георгиоса Барцокаса, по сути, некуда.

Заряженность соперника ЦСКА в полной мере ощутил в первой четверти, которую команды прошли вровень - 16:15. А вот во второй 10-минутке запал "Химок" неожиданно иссяк. Ее армейцы выиграли почти с двукратным преимуществом - 24:12 и на большой перерыв ушли, ведя в счете 40:27.

Основной причиной пробуксовки подмосковной команды, как водится, стали не очень удачные действия их лидера, Алексея Шведа. В первой половине он смазал пять из семи бросков с игры, не реализовав в том числе три попытки из-за дуги из трех.

После большого перерыва "Химки", как показалось, начали настигать армейцев, но впечатление оказалось обманчивым. В заключительной 10-минутке ЦСКА полностью подавил подмосковную команду, добившись, в итоге, убедительной победы над принципиальным соперником - 90:71.