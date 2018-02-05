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05.02.2018 21:28
Рубрика: Власть

Цветы к портрету

Сергей Лавров посетил выставку памяти посла РФ в Турции Карлова
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
В главном здании МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве открылась выставка, посвященная памяти Андрея Карлова, посла России в Турции, убитого в Анкаре 19 декабря 2016 года.

Выставку посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он прошел вдоль фотографий, поговорил с вдовой покойного Мариной Михайловной, возложил охапку красных гвоздик к портрету Карлова.

Экспозиция в МИД России приурочена ко Дню дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.

Фото: из семейного архива
Жизнь и смерть дипломата Андрея Карлова глазами его вдовы

Выставку организовал международный Фонд им. Карлова, помогающий больным детям, при поддержке МИД России. Там выставлены фотографии дипломата, включен большой телевизор, на котором демонстрируют посвященный ему фильм. Рядом разложены экземпляры спецвыпуска журнала "Родина", посвященные Карлову. Этот выпуск был подготовлен "Российской газетой" при содействии российского внешнеполитического ведомства и Фонда.

В конце января, кстати, российское посольство в Анкаре посетила группа депутатов парламента Турции, они возложили цветы к бюсту Карлова и почтили его память минутой молчания. Кроме того, в Анкаре в концертном зале Президентского симфонического оркестра состоялся концерт памяти Карлова.

Как рассказал "РГ" Вадим Солоцинский, гендиректор Фонда им. Карлова, на 22 марта в турецком городе Демре в средиземноморской провинции Анталья организуется большое мероприятие. Одна из центральных улиц города будет названа в честь Андрея Карлова - Karlov sokak. А в одном из домов на этой улице откроют памятный центр Карлова. Сам Демре - город-побратим Клинцов, откуда был родом российский дипломат.

Между тем в Турции продолжается расследование убийства посла. В начале января был задержан некий госслужащий, который, как заявили следователи, может играть ключевую роль в подготовке покушения на дипломата. Ранее по этому делу арестовали еще пятерых, в их числе организатора фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", на которой Карлов и был убит выстрелами в спину. Также задержали троих отставных полицейских и главу издательской группы.

В турецком городе Демре одну из улиц назовут в честь Карлова

Напомним, непосредственным убийцей Карлова был сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ. Сотрудники безопасности ликвидировали его на месте в ходе задержания.

Согласно версии Анкары, убийство Карлова было организовано Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти также называют ответственным за попытку госпереворота 15 июля 2016 года.

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