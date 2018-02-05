Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей и Правительства Российской Федерации в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия), именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили на основании Трудового кодекса Российской Федерации настоящее Генеральное соглашение (далее - Соглашение), устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне в 2018 - 2020 годах и совместные действия Сторон по их реализации.

Стороны признают главной целью Соглашения рост благосостояния населения путем повышения эффективности российской экономики и стимулирования внутреннего спроса.

Стороны намерены проводить политику, способствующую развитию человеческого потенциала, внедрению принципов достойного труда, повышению эффективности государственного управления, социальной справедливости, ответственности и социального партнерства.

Соглашение является составной частью коллективно-договорного процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки и заключения отраслевых соглашений на федеральном уровне и региональных соглашений.

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные Соглашением обязательства и договоренности.

I. Экономическая политика

Стороны считают, что в современных условиях экономическая политика должна быть направлена на:

развитие человеческого потенциала как основного фактора экономического роста, формирование условий для самореализации граждан, роста реальных доходов работников, уровня пенсионного обеспечения и уровня жизни населения, устранения причин бедности;

модернизацию экономики, диверсификацию ее структуры, переход к инновационной модели развития, реиндустриализацию и ускорение роста отраслей экономики, имеющих ключевое значение для обеспечения обороноспособности, сохранения конкурентоспособности и независимого развития страны;

переориентацию национальной финансовой системы на удовлетворение потребностей реального сектора экономики, обеспечение ее стабильности и устойчивости;

увеличение ненефтегазовых доходов федерального бюджета;

обеспечение соответствия трудовых ресурсов потребностям экономики;

содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест;

создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, обеспечение защиты прав собственности, повышение конкурентоспособности как традиционных, так и новых секторов российской экономики, в том числе благодаря повышению производительности труда;

повышение общественного статуса и значимости предпринимательства и профсоюзов в развитии экономики страны;

диверсификацию экономики моногородов.

Учитывая, что достижение этих целей невозможно без перехода к новой модели развития, в основе которой лежит баланс интересов общества, государства и бизнеса, Стороны признают необходимость осуществления значительных преобразований во всех сферах государственного регулирования с опорой на систему стратегического планирования и управления и использования проектного подхода.

1.1. В сфере обеспечения модернизации секторов экономики и перехода от модели сырьевой экономики к инновационной модели развития Стороны принимают на себя обязательства по следующим направлениям:

повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, снижение импортозависимости;

содействие цифровизации экономики, создание условий для развития новых секторов экономики, обеспечение максимально благоприятных условий для внедрения инноваций;

стимулирование инновационной и инвестиционной активности, включая инвестиции в развитие человеческого капитала;

обеспечение развития инфраструктуры и повышения ее качества, использование для этого цифровизации и инновационных технологий;

защита и развитие конкуренции, проведение эффективного антимонопольного регулирования;

стимулирование энергосбережения, модернизация системы обеспечения промышленной, технологической и экологической безопасности;

повышение эффективности институтов развития и инструментов поддержки компаний;

развитие сельского хозяйства, способного обеспечивать продовольственную безопасность страны, и повышение эффективности агропромышленного комплекса;

содействие развитию малого и среднего инновационного предпринимательства.

1.2. В рамках дальнейшего совершенствования системы долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития страны Стороны принимают на себя обязательства:

содействовать повышению эффективности стратегического планирования в Российской Федерации, включая участие работодателей и профсоюзов в подготовке, экспертизе, реализации и оценке эффективности выполнения стратегических документов, а также в формировании документов стратегического планирования, реализация которых затрагивает социально-трудовые и связанные с ними отношения, и осуществлять анализ их исполнения;

содействовать повышению эффективности государственного управления и бюджетных расходов, укреплению экономического суверенитета Российской Федерации, обеспечению экономической безопасности;

способствовать координации усилий по решению задач, достижению целей и прогнозно-плановых экономических показателей, установленных документами стратегического планирования;

участвовать в рассмотрении основных параметров среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития с учетом документов стратегического планирования;

участвовать в анализе хода и промежуточных итогов реализации стратегических документов социально-экономического развития страны и представлять предложения по уточнению соответствующих документов (включая стратегию социально-экономического развития Российской Федерации, отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации, основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, государственные программы Российской Федерации, планы деятельности федеральных органов исполнительной власти и другие документы), а также достижения стратегических приоритетов социально-экономического развития, установленных отраслевыми документами стратегического планирования, планами деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти;

обеспечивать в соответствии со стандартным порядком участие объединений работодателей (предпринимателей) и объединений профсоюзов в проведении всех видов экспертизы стратегических документов и нормативных правовых актов и их проектов, в том числе проводить оценку регулирующего воздействия и оценку фактического воздействия;

участвовать в рассмотрении и подготовке предложений по проекту плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на следующий год;

предусмотреть в рамках стратегического планирования мероприятия по анализу и прогнозированию баланса трудовых ресурсов (с учетом миграции) на федеральном, региональном и местном уровнях.

1.3. Стороны признают основными целями денежно-кредитной политики:

повышение независимости и устойчивости денежно-кредитной и финансовой системы;

недопущение резких колебаний курса национальной валюты;

обеспечение доступности долгосрочного кредитования для отечественных предприятий реального сектора экономики;

совершенствование важнейших рыночных механизмов, включая финансовые институты, повышение эффективности институтов и инструментов поддержки производственных инновационных компаний;

содействие повышению доступности заемного финансирования, в том числе банковского, расширение использования фондового рынка для финансирования инвестиционных проектов, прежде всего производственных компаний.

1.4. Стороны полагают, что современная внешняя экономическая и политическая ситуация требует пересмотра приоритетов Российской Федерации в международных экономических отношениях. В целях развития внешнеэкономических отношений, обеспечивающих независимое и сбалансированное развитие отечественной экономики, повышение уровня жизни населения, Стороны принимают на себя следующие обязательства:

рассматривать социально-экономические последствия участия Российской Федерации в международных торговых договорах;

способствовать сокращению зависимости российской экономики от импорта на основе поддержки приоритетных секторов экономики;

способствовать учету интересов Сторон при принятии решений в рамках интеграционных процессов и взаимодействия в многосторонних форматах;

содействовать стимулированию несырьевого экспорта.

1.5. В части повышения эффективности системы государственного управления и регулирования Стороны принимают на себя обязательства содействовать:

повышению эффективности работы госслужащих и их ориентированности на достижение результатов, использованию проектных принципов в государственном управлении;

цифровизации государственного управления, максимальному переходу на электронное взаимодействие с органами власти;

развитию конкуренции и сокращению масштабов прямого участия государства в конкурентных секторах экономики;

снижению избыточных административных барьеров в экономике;

совместному обсуждению проектов законодательных, иных нормативных правовых и других актов органов государственной власти, касающихся законодательства о банкротстве и регулирования деятельности арбитражных управляющих, с целью усиления реабилитационной направленности применения процедур банкротства для развития экономики;

проведению анализа практики применения уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях в сфере экономических преступлений и правонарушений в целях минимизации негативных последствий таких преступлений и правонарушений со стороны руководителей, должностных лиц или отдельных сотрудников для организации и ее работников, а также уголовно-процессуального законодательства в целях совершенствования законодательства и ограничения возможности использования механизма возбуждения уголовных дел и дел о привлечении к административной ответственности.

Стороны считают, что бюджетная политика должна быть переориентирована на поддержку роста человеческого капитала, усиление социальной защиты граждан, снижение экономического и социального неравенства, модернизацию и формирование новой структуры экономики, создание потенциала будущего роста. В связи с этим Стороны принимают на себя следующие обязательства:

проводить консультации по основным направлениям бюджетной политики на среднесрочную перспективу, в том числе по прогнозам консолидированного бюджета Российской Федерации, по основным параметрам проекта федерального бюджета в рамках формирования и реализации государственных программ Российской Федерации и основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (в соответствии с приложениями N 1 и 2), в период между внесением их в Правительство Российской Федерации и рассмотрением на заседании Правительства Российской Федерации;

исходить при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете из приоритетности сфер, направленных на сохранение и развитие человеческого капитала, в том числе здравоохранения, образования, науки, активной занятости, транспортной и социальной инфраструктуры;

учитывать при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете обязательства, предусмотренные Соглашением, и предложения Комиссии, требующие финансирования из федерального бюджета;

содействовать повышению эффективности бюджетных расходов и устранению неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств.

1.6. Исходя из необходимости формирования эффективной тарифной и ценовой политики, способствующей сокращению экономических и социальных диспропорций и их негативного влияния на экономику в целом и доходы населения в частности, включая согласованность с динамикой денежных доходов населения и необходимость снижения темпов инфляции, Стороны принимают на себя обязательства:

участвовать в совершенствовании законодательной базы регулирования цен (тарифов) субъектов естественных монополий;

проводить консультации по основным направлениям государственной ценовой и тарифной политики на стадии их разработки с оценкой последствий повышения тарифов для населения и отдельных видов экономической деятельности и подготовкой предложений по минимизации негативного влияния повышения цен и регулируемых тарифов на уровень жизни населения и эффективность функционирования организаций и различных секторов экономики, по вопросам установления на федеральном уровне предельных уровней регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий;

рассматривать вопросы государственного контроля соблюдения установленных на федеральном уровне регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, предельных цен и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

участвовать в подготовке предложений по отдельным элементам тарифной политики, включая вопросы учета экономически обоснованных расходов работодателей на оплату труда персонала;

способствовать развитию системы общественной экспертизы регулируемых цен и тарифов на федеральном и региональном уровнях на этапе их согласования органом государственной власти, осуществляющим соответствующие полномочия.

1.7. Стороны считают, что эффективная налоговая политика должна стимулировать развитие экономики и создание рабочих мест.

Стороны принимают на себя обязательства:

содействовать снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, инвестирующих в модернизацию экономики и создающих новые рабочие места, провести анализ существующих налоговых стимулов и механизмов поддержки инвестиционной активности организаций и подготовить предложения по повышению их эффективности;

обеспечить стабильность и предсказуемость уровня фискальной нагрузки в среднесрочной перспективе, переход на методологию расчета величины совокупной фискальной нагрузки на бизнес в Российской Федерации;

обеспечить дальнейшее повышение качества налогового администрирования с возможностью снижения фискальной нагрузки при увеличении поступлений в бюджеты всех уровней благодаря росту эффективности администрирования;

провести консультации о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников (с учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за каждый месяц налогового периода, а также в части целесообразности установления прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц;

рассмотреть и подготовить предложения по основным направлениям бюджетной, налоговой политики и таможенно-тарифной политики в период между внесением проекта соответствующего документа в Правительство Российской Федерации и рассмотрением на заседании Правительства Российской Федерации;

рассматривать вопросы выполнения норм законодательства в части исполнения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации требований по учету расходов работодателей на персонал в соответствии с нормами соглашений в сфере социального партнерства с учетом занятости населения в целом в Российской Федерации и обеспечения экономического роста при установлении на федеральном уровне регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, предельных индексов и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и определении объемов бюджетного финансирования работ, услуг в рамках выполнения государственных заданий, осуществления закупок для обеспечения государственных нужд, по итогам рассмотрения указанных вопросов в случае необходимости проводить обсуждение направлений совершенствования законодательства.

II. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения

Стороны считают необходимым в предстоящий период разработать и реализовать меры, обеспечивающие право работника на достойный труд, реализацию государственных гарантий по оплате труда, повышение уровня реальной заработной платы, совершенствование политики доходов и повышение уровня жизни населения. В этих целях Стороны обязуются:

2.1. Содействовать реализации законодательных норм по обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы, механизмов проведения индексации.

Провести анализ динамики реальной заработной платы.

Провести консультации общероссийских объединений профсоюзов и общероссийских объединений работодателей по вопросам совершенствования механизмов индексации заработной платы, в том числе по обеспечению дифференцированных подходов к ее индексации в отраслевых соглашениях и коллективных договорах.

Разработать по итогам консультаций при необходимости рекомендации сторон общероссийских объединений профсоюзов и общероссийских объединений работодателей по установлению в соглашениях порядка и сроков повышения реального содержания заработной платы работников организаций внебюджетного сектора экономики во исполнение статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2. Обеспечить поддержание минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения и провести консультации по дальнейшему соотношению данных показателей при совершенствовании их содержания.

Провести консультации Сторон и при необходимости внести предложения по вопросам разработки методики исчисления величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета трудоспособного работающего населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации с учетом возможной дифференциации бюджетов в зависимости от целей и задач их применения.

Провести консультации Сторон и подготовить предложения по составу потребительской корзины и совершенствованию методологии определения величины прожиточного минимума.

2.3. Разработать предложения по осуществлению контроля за реализацией региональных соглашений о минимальной заработной плате.

2.4. Проводить мониторинг реализации статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации (установление минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации).

2.5. Провести консультации по вопросам установления размера минимальной заработной платы в субъектах Российской Федерации, в том числе для работников организаций, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также из федерального бюджета.

2.6. Обеспечивать начисление районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.7. Провести консультации и подготовить предложения по вопросам установления размеров минимальных тарифных ставок, минимальных окладов, базовых окладов, базовых ставок заработной платы, определяющих месячную заработную плату работников.

2.8. Проводить мониторинг повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 г. N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее - указы Президента Российской Федерации) в рамках реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы и планов мероприятий ("дорожных карт"), связанных с изменениями в отраслях социальной сферы, направленными на повышение эффективности здравоохранения и социального обслуживания населения, культуры, образования и науки.

2.9. Рассматривать при формировании проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период параметры повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации, и индексации заработной платы других категорий работников бюджетной сферы.

2.10. Провести мониторинг увеличения уровня ставок, окладов заработной платы в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта и их доли в структуре заработной платы по субъектам Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения по их оптимизации.

2.11. Проводить работу, направленную на увеличение доли ставок заработной платы (должностных окладов) в структуре заработной платы работников организаций бюджетной сферы в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемыми Комиссией.

2.12. Провести консультации с целью подготовки предложений о соотношениях уровней заработной платы отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы с учетом квалификации, сложности и ответственности их труда.

2.13. Провести консультации и при необходимости разработать нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о базовых окладах (базовых должностных окладах), базовых ставках заработной платы по профессиональным квалификационным группам в целях обеспечения объективной дифференциации в оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений по итогам обобщения практики установления базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы в системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

2.14. Обеспечивать своевременную (до внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период) разработку Комиссией единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

2.15. Рассматривать вопросы дифференциации и прозрачности заработной платы различных категорий работников, включая административно-управленческий персонал, в государственных корпорациях и на предприятиях с преобладающим государственным участием, и содействовать распространению практики раскрытия информации о заработной плате различных категорий работников в негосударственном секторе экономики.

2.16. Разработать предложения по сокращению социальной дифференциации доходов работающего населения путем повышения уровня доходов наименее оплачиваемых категорий работающих, в том числе по преодолению бедности среди работающего населения.

2.17. Провести консультации по разработке согласованных предложений по отраслевым системам оплаты труда.

2.18. Рекомендовать организациям устанавливать системы оплаты труда и определять системы нормирования труда коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций с учетом мнения представительного органа работников.

2.19. Проводить работу по содействию организации нормирования труда, в том числе:

по научно-методическому обеспечению организации нормирования труда;

по актуализации по мере необходимости типовых отраслевых норм труда, в том числе в сферах здравоохранения, образования и культуры;

по профессиональной подготовке специалистов по нормированию труда.

2.20. Реализовать меры, предусмотренные трудовым законодательством, направленные на предотвращение возникновения просроченной задолженности по заработной плате, а также разработать при необходимости дополнительные меры по обеспечению своевременной и в полном объеме оплаты труда в организациях всех форм собственности.

2.21. Содействовать реализации мер и механизмов по защите материальных прав работников в случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации.

Провести консультации по созданию механизмов защиты материальных прав работников в случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации, в том числе на основе саморегулируемых организаций, страховых принципов, централизованного или децентрализованного резервирования средств, включая создание гарантийных учреждений.

2.22. Координировать деятельность по погашению задолженности по заработной плате, оплате отпусков, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе путем привлечения профессиональных союзов и отраслевых объединений работодателей к участию в совещаниях, межведомственных комиссиях по вопросам невыплаты заработной платы, консультативных и совещательных органах.

III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения

Стороны считают создание достойных рабочих мест, обеспечение полной, продуктивной и свободно избранной занятости населения Российской Федерации одним из основных государственных приоритетов.

В этих целях Стороны считают необходимым осуществлять взаимодействие, направленное на:

содействие созданию новых современных эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда и достойной заработной платой, повышение качества действующих и ликвидацию непроизводительных рабочих мест;

совершенствование системы информации о рынке труда;

повышение эффективности государственной политики занятости, качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения;

повышение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной и территориальной мобильности;

совершенствование правового регулирования рынка труда и занятости;

совершенствование регулирования привлечения на рынок труда иностранной рабочей силы с учетом принципа приоритетности трудоустройства граждан Российской Федерации;

расширение возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц с ограниченными физическими возможностями;

совершенствование системы государственных гарантий защиты от безработицы;

снижение занятости наемных работников без оформления трудовых отношений или регистрации собственного дела.

3.1. С целью создания рабочих мест с высокой производительностью, безопасными условиями труда и достойной заработной платой Стороны обязуются осуществлять следующие мероприятия:

совершенствовать систему прогнозирования спроса и предложения рабочей силы, информирования о рынке труда;

разрабатывать и реализовывать меры, в том числе превентивного характера, направленные на поддержку занятости работников реструктурируемых градообразующих организаций и развитие занятости населения в моногородах;

проводить в рамках Комиссии экспертизы государственных программ Российской Федерации с точки зрения создания высокопроизводительных рабочих мест;

проводить консультации по вопросам экономического стимулирования работодателей, создающих новые рабочие места и (или) модернизирующих действующие рабочие места.

3.2. С целью повышения эффективности государственной активной политики занятости, качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения Стороны обязуются осуществлять следующие мероприятия, в том числе:

подготовить на основе анализа исполнения полномочий субъектов Российской Федерации в сфере содействия занятости населения при необходимости предложения по совершенствованию распределения полномочий федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов Российской Федерации в сфере содействия занятости населения;

разрабатывать новые направления активной политики занятости населения и предложения по их финансовой обеспеченности;

разрабатывать и реализовывать дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, в том числе в монопрофильных образованиях, за счет средств федерального бюджета;

способствовать развитию территориальной мобильности трудовых ресурсов, включая повышение доступности для работодателей программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

3.3. В целях повышения качества предоставления услуг в сфере содействия занятости населения Стороны считают необходимым совершенствовать деятельность органов службы занятости, внедрение в ее практику программ и услуг, предоставляемых гражданам и работодателям, соответствующих современной экономической ситуации.

В связи с этим предполагается реализовать следующие мероприятия:

формирование эффективной системы взаимодействия органов службы занятости населения с получателями государственных услуг в области содействия занятости населения (с гражданами и работодателями);

повышение доступности и качества государственных услуг в области содействия занятости населения на основе развития государственной службы занятости населения;

обеспечение информированности граждан и работодателей о предоставляемых органами службы занятости государственных услугах, а также о наличии вакансий в различных субъектах Российской Федерации.

3.4. С целью повышения качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности Стороны будут осуществлять следующие мероприятия:

разработка национальной стратегии развития трудовых ресурсов и подготовки кадров с учетом Рекомендации Международной организации труда N 195 "О развитии людских ресурсов и подготовке кадров";

содействие развитию материально-технической базы государственных и муниципальных образовательных организаций;

развитие опережающего профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению;

развитие государственно-общественной системы управления качеством профессионального образования и обучения;

экономическое стимулирование участия бизнеса в развитии профессионального образования и обучения.

3.5. Стороны считают необходимым осуществлять меры, направленные на обеспечение непрерывного профессионального развития работников, профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики, в том числе:

развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению;

формирование системы признания и оценки результатов внутрипроизводственного обучения;

развитие профессиональной мобильности на основе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе безработных граждан;

развитие системы профессиональной ориентации.

Стороны особое внимание уделят:

развитию Национальной системы квалификаций, в том числе: модернизации системы профессионального образования, развитию его технологической базы, системы независимой оценки квалификаций, внедрению профессиональных стандартов;

обеспечению взаимосвязи требований к рабочему месту, уровня профессионального образования работников и роста заработной платы в зависимости от повышения уровня квалификации работников;

совершенствованию мер по защите прав работающих в условиях нестандартных форм занятости.

3.6. Стороны разработают и реализуют меры, способствующие расширению возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, лиц, испытывающих трудности в поиске работы, по следующим направлениям:

развитие практики стажировок учащихся и выпускников профессиональных образовательных организаций в целях получения опыта работы, а также их последующего трудоустройства на постоянные рабочие места;

проведение консультаций по вопросу совершенствования нормативной правовой базы в части предоставления рабочего места молодежи, вышедшей на рынок труда;

содействие принятию мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами работы (учебы) и воспитания детей;

распространение лучшей практики реализации мероприятий по обеспечению занятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;

разработка предложений по совершенствованию политики в сфере содействия занятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

3.7. Стороны особое внимание уделят совершенствованию системы трудоустройства и занятости инвалидов с учетом реализации норм Конвенции ООН "О правах инвалидов" (резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.), ратифицированной Российской Федерацией, в части трудоустройства и содействия занятости инвалидов, включая:

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями;

усиление роли государственного сектора экономики в вопросах обеспечения занятости и трудоустройства инвалидов;

модернизация системы профессиональной подготовки инвалидов, увеличение доли профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

проведение оценки эффективности мер по содействию трудоустройству инвалидов в России и сравнение российской практики с зарубежным опытом;

распространение практик субъектов Российской Федерации, государственных и коммерческих организаций, малых предприятий по реализации мероприятий по обеспечению занятости инвалидов;

проведение мониторинга занятости инвалидов, включая оценку эффективности их трудоустройства при содействии органов службы занятости;

совершенствование системы трудоустройства инвалидов, в том числе за счет механизма поддержки занятости;

внедрение в практику принципа "разумного приспособления" при создании и оснащении рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

повышение экономической заинтересованности работодателей в трудоустройстве инвалидов;

определение механизма финансирования создания специальных рабочих мест.

3.8. С целью совершенствования системы государственных гарантий защиты от безработицы Стороны примут меры по следующим направлениям:

модернизация механизма социальной поддержки граждан, потерявших работу и заработок, проведение консультаций по вопросу установления минимальной и максимальной величины пособия по безработице;

проведение консультаций по вопросу установления размера пособия по безработице не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, а также порядка и сроков его индексации;

ежегодное рассмотрение Комиссией вопроса об установлении минимальной и максимальной величины пособия по безработице в период разработки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

проведение консультаций по вопросу внедрения механизма страховых принципов защиты от безработицы.

3.9. С целью снижения численности граждан, занятых наемным трудом без оформления трудовых отношений или без регистрации собственного дела, в том числе:

повышение уровня информированности граждан об их правах в сфере труда;

повышение эффективности контроля и надзора за исполнением установленных законодательством норм в сфере регулирования рынка труда и трудовых отношений, в том числе с расширением участия правовой инспекции труда профсоюзов.

3.10. В целях повышения эффективности использования иностранной рабочей силы с учетом перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа приоритетного использования национальных кадров Стороны считают необходимым:

совершенствовать нормативно-правовую базу в сфере привлечения и использования иностранной рабочей силы, в том числе по вопросам участия региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в регулировании привлечения иностранной рабочей силы, включая определение потребности экономики в иностранной рабочей силе, формирование квот, установление допустимой доли иностранных работников;

провести консультации о мерах, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных рабочих кадров на квалифицированные рабочие места;

провести консультации по совершенствованию порядка определения потребности экономики в иностранной рабочей силе и формирования квот для лиц, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы;

оперативно проводить консультации по вопросам установления допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории Российской Федерации, в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации;

провести консультации по вопросам разработки и реализации миграционной политики в области трудовой миграции;

провести консультации по привлечению для осуществления трудовой деятельности иностранных работников с учетом дифференцированного подхода к привлечению различных категорий мигрантов;

осуществлять и развивать мониторинг напряженности на рынке труда в связи с использованием иностранной рабочей силы;

проводить мониторинг численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

3.11. В целях совершенствования системы информации о рынке труда Стороны будут содействовать осуществлению следующих мер, в том числе:

проведение консультаций по совершенствованию прогноза баланса трудовых ресурсов на рынке труда с целью увеличения периода прогнозирования, уточнения потребности в трудовых ресурсах в профессионально-квалификационном и региональном разрезах;

проведение мониторинга ситуации на рынке труда Российской Федерации в целом, субъектов Российской Федерации и моногородов;

проведение мониторинга высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников организаций по субъектам Российской Федерации;

проведение мониторинга и оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения;

проведение мониторинга и оценка качества и доступности профессионального образования;

повышение качества и достоверности, расширение доступности официальной статистической информации и ведомственных мониторингов по вопросам движения рабочих мест, занятости и безработицы, качества рабочей силы, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, условий труда на рабочих местах;

развитие информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России" с целью обеспечения эффективности взаимодействия в электронном виде органов службы занятости с работодателями и гражданами, ищущими работу;

проведение консультаций о развитии электронного кадрового документооборота.

3.12. В целях повышения престижа рабочих профессий Стороны обязуются способствовать проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", подготавливать предложения по мероприятиям, способствующим повышению престижа рабочих профессий, в том числе по проведению информационно-пропагандистских кампаний с использованием средств массовой информации и современных информационных технологий.

IV. Социальное страхование, социальная защита, развитие отраслей социальной сферы

В целях развития эффективной и устойчивой системы обязательного социального страхования, повышения уровня социальной защиты работающих граждан Стороны принимают на себя следующие обязательства:

4.1. Продолжить работу по формированию системы защиты работников от социальных рисков на основе страховых принципов и осуществить в этих целях меры, направленные на:

развитие социального страхования и соблюдение страховых принципов;

перевод нестраховых выплат в систему государственной социальной помощи;

обеспечение безусловной выплаты гражданам гарантированных видов страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию;

совершенствование методики расчета размера пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

переход к определению тарифов страховых взносов и обязательств по видам обязательного социального страхования на основе актуарных расчетов;

определение правового статуса государственных внебюджетных фондов, механизмов участия социальных партнеров в управлении и контроле за формированием и целевым расходованием страховых средств;

обеспечение финансовой устойчивости государственных внебюджетных фондов, в том числе за счет источников, отличных от страховых взносов;

недопущение изъятия средств государственных внебюджетных фондов на цели, не предусмотренные законодательством обязательного социального страхования, их перераспределение между бюджетами фондов на безвозвратной основе;

повышение информационной открытости государственных внебюджетных фондов;

развитие систем добровольного пенсионного, медицинского, социального страхования;

совершенствование порядка формирования пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования;

продолжение реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 2524-р;

сохранение обязательной страховой составляющей для системы досрочного пенсионного обеспечения по условиям труда, совершенствование тарифной политики в этой сфере.

4.2. Рассматривать в Комиссии до рассмотрения на заседании Правительства Российской Федерации проекты федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период и проекты федеральных законов об исполнении бюджетов указанных фондов, а также проект федерального закона о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Рассматривать вопросы эффективности систем обязательного социального страхования.

4.4. Развивать сеть центров реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации.

4.5. Продолжить работу по экономическому стимулированию снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем увеличения (в процентном отношении) возвращаемых работодателю страховых взносов на предупредительные меры по снижению травматизма и профзаболеваний, упрощения процедурных вопросов возврата и использования на эти цели страховых взносов.

4.6. Разработать предложения по совершенствованию (реформированию) системы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, включая вопросы сбалансированности доходов и расходов Фонда социального страхования Российской Федерации по этому виду обязательного социального страхования.

4.7. Обеспечить меры, направленные на соблюдение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сохранению и укреплению здоровья населения на основе подготовки предложений:

по развитию и совершенствованию системы здравоохранения, обязательного медицинского страхования и усилению защиты прав застрахованных и пациентов;

по совершенствованию мероприятий по диспансеризации населения.

4.8. Продолжить работу по совершенствованию методики определения тарифов страховых взносов в системе обязательного медицинского страхования для неработающих граждан.

4.9. Продолжить работу по интеграции целей и порядков проведения предварительных медицинских осмотров работников и диспансеризации взрослого населения.

4.10. Проводить мониторинг реализации перехода от зачетного принципа выплаты пособий в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством к прямым выплатам, а также введения электронных листков временной нетрудоспособности.

4.11. Содействовать распространению опыта реализации корпоративных социальных программ предприятий и организаций, создаваемых в интересах работников:

по организации доступной сети общественного питания, в том числе горячего и диетического;

по развитию общедоступных учреждений, клубов и спортивных залов;

по поддержке работающих женщин с детьми и лиц с семейными обязанностями;

по профилактике социально значимых заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

по сохранению и укреплению здоровья, созданию условий для здорового образа жизни.

4.12. Совершенствовать механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере, предусматривающие развитие независимой оценки качества услуг в социальной сфере, расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.

4.13. Поддерживать приток частных инвестиций в социальную сферу.

4.14. Провести консультации по следующим вопросам:

по вопросу вариативности формирования и реализации пенсионных прав самозанятыми гражданами;

по формированию дополнительного пенсионного страхования как для работников бюджетной сферы, так и государственных учреждений;

по вопросу введения системы лекарственного страхования;

по совершенствованию тарифно-бюджетной политики государственных внебюджетных фондов;

по введению платежей работников на обязательное социальное страхование, в первую очередь на пенсионное страхование, определению видов страхования и условия таких платежей;

по стимулированию развития добровольного медицинского страхования, разработке механизма взаимодополнения программ добровольного медицинского страхования и обязательного медицинского страхования;

по функционированию страховых представителей в системе ОМС как основных представителей интересов граждан;

по статусу накопительного компонента;

по определению доли расходов на ведение дела страховыми медицинскими организациями;

по определению критериев обеспеченности населения государственными услугами в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, наука, спорт и др.) с целью формирования системы и механизмов обеспечения бюджетного финансирования сферы социальных услуг (работ) в рамках государственного задания;

по перечню мер, обеспечивающих совершенствование учета отчетности и анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

по определению базового учреждения для сбора, хранения и обработки первичного материала и анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности и разработке программно-математического обеспечения;

по вопросам определения критериев формирования государственного задания на оказание государственных услуг в отраслях социальной сферы и формирования системы и механизмов обеспечения в полном объеме бюджетного финансирования выполнения работ (услуг) в рамках государственного задания.

4.15. Совершенствовать меры государственной поддержки, в том числе экономического стимулирования работодателей, имеющих и содержащих в надлежащем состоянии объекты социальной инфраструктуры, а также работодателей, организующих детский оздоровительный отдых, включая поддержку деятельности стационарных детских оздоровительных учреждений, вопросы землепользования и налогообложения.

4.16. Разработать методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере организации отдыха и оздоровления детей, органов местного самоуправления и организаций отдыха детей и их оздоровления по организации предоставления безопасного отдыха и оздоровления детей в таких организациях, а также разработать предложения по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей из районов Крайнего Севера.

Ежегодно проводить комплексный анализ итогов проведения детских оздоровительных кампаний.

4.17. В целях повышения уровня социальной поддержки малообеспеченных пенсионеров подготовить предложения по совершенствованию порядка определения прожиточного минимума пенсионера для предоставления социальной доплаты к пенсии.

V. Условия и охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

Стороны считают обеспечение безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности одним из национальных приоритетов в целях сохранения человеческого капитала и рассматривают их в неразрывной связи с решением задач по улучшению условий и охраны труда посредством обеспечения повышения эффективности механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшения здоровья работающих, в том числе в рамках управления профессиональными рисками, стимулирования работодателя к замещению рабочих мест с вредными условиями труда путем совершенствования нормативного правового регулирования и принимают следующие обязательства:

5.1. Обеспечить:

принятие новых и пересмотр действующих норм и правил в сфере охраны труда;

разработку и внедрение новых механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе за счет повышения заинтересованности работодателей и работников в обеспечении безопасности труда и сохранении здоровья.

5.2. Продолжить работу по исключению из законодательного и нормативного правового регулирования дублирования вопросов безопасности работников, в том числе и в сфере надзора (контроля) за соблюдением обязательных требований охраны труда.

5.3. Обеспечить совершенствование законодательства путем установления критериев безопасности и (или) безвредности гигиенических и иных нормативов среды обитания, контроля за их применением с учетом допустимого (приемлемого) риска в целях обеспечения единообразия практики применения санитарных правил и нормативов в отношении рабочих мест с вредными условиями труда.

5.4. Разработать проект Концепции оценки профессионального риска причинения вреда жизни и здоровью работника.

5.5. Обеспечить проведение мониторинга практики применения законодательства о специальной оценке условий труда в целях совершенствования ее нормативной базы.

5.6. Совершенствовать систему и методы проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда.

5.7. Содействовать развитию корпоративных систем медицины труда.

5.8. Обеспечить актуализацию перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 162.

5.9. Совершенствовать порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, включая внедрение гибких форм обучения, в том числе дистанционного.

5.10. Обеспечить развитие системы подготовки и переподготовки специалистов в сфере охраны труда с использованием современных технологий обучения.

5.11. Обеспечить разработку и реализацию подпрограммы "Безопасный труд на 2018 - 2025 годы" государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 298.

5.12. Содействовать разработке, актуализации и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм государственных программ) по улучшению условий и охраны труда в субъектах Российской Федерации.

5.13. Обеспечить формирование предложений по созданию нормативно-правовой базы применения системы дистанционного контроля (надзора) за промышленной безопасностью опасных производственных объектов.

VI. Социально-экономические проблемы развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Стороны считают важным и необходимым осуществление мер, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года", обеспечивающих в том числе сбалансированное социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации, развитие производительных сил северных регионов, социальные гарантии гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.1. В целях обеспечения социально-экономического развития территорий субъектов Российской Федерации Стороны считают необходимым:

участвовать в формировании мер, направленных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года", осуществлять контроль хода реализации данного Указа;

совершенствовать меры по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан Российской Федерации, проживающих в различных регионах, в том числе в депрессивных регионах;

содействовать обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;

проводить анализ переданных субъектам Российской Федерации полномочий, оказывающих значимое влияние на социально-экономические процессы в субъектах Российской Федерации;

содействовать развитию социальной сферы регионов, повышению качества базовых социальных услуг, реализации социальных гарантий, предотвращению возникновения очагов социальной напряженности.

6.2. В целях развития производственного потенциала северных регионов, привлечения и закрепления в этих районах молодых кадров, а также обеспечения социальных гарантий гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, повышения уровня и качества жизни северян, в том числе повышения доступности и качества образования, здравоохранения и культуры, жилищного и коммунального хозяйства, социально-бытового обслуживания населения, транспортных услуг, Стороны обязуются:

в области предоставления государственных гарантий и компенсаций лицам -

гарантировать обеспечение выполнения в полном объеме действующих гарантий и компенсаций лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

провести консультации по инкорпорации сохраняющих свое действие норм законодательства СССР и РСФСР в отношении регионов России в законодательство Российской Федерации;

в области реализации государственных программ и стратегий развития Арктической зоны Российской Федерации, регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации -

содействовать разработке и реализации стратегий социально-экономического развития Арктической зоны, Дальнего Востока и Байкальского региона;

содействовать реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года и государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года";

содействовать реализации "Морской доктрины Российской Федерации", утвержденной Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 г., в части решающей роли морского транспорта в жизнеобеспечении районов Крайнего Севера и Дальнего Востока и поддержании морского потенциала Российской Федерации, соответствующего ее национальным интересам;

проводить мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 308;

осуществлять мониторинг реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 132-р;

провести консультации по разработке стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года;

провести консультации о преимущественном использовании труда российских граждан в качестве членов экипажей судов, плавающих в районах Арктической зоны Российской Федерации;

в области предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа -

продолжить анализ практики реализации статьи 325 Трудового кодекса Российской Федерации в части предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и членам его семьи в организациях всех форм собственности, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в области развития транспортной доступности в труднодоступных регионах:

разработать механизмы повышения доступности услуг по перевозке всеми видами транспорта (в том числе авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным) для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и на Дальнем Востоке, в том числе при организации детского отдыха;

рассмотреть возможность субсидирования из федерального бюджета затрат на перевозки пассажиров арктических регионов воздушным транспортом местных воздушных линий и затрат на реализацию региональных программ организации внутримуниципального транспортного сообщения для субъектов Российской Федерации с низкой плотностью населения, где авиация является безальтернативным круглогодичным видом транспортного сообщения;

проводить мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы Российской Федерации", в том числе мероприятий, касающихся развития малой и региональной авиации, включающих в себя обновление авиапарка, реконструкцию аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных полос;

проводить мониторинг достаточности финансирования воздушных перевозок в рамках действующих программ субсидирования и при необходимости подготовить предложения по изменению объемов финансирования таких программ;

способствовать сохранению объемов пассажирских пригородных перевозок, в том числе перевозок льготных категорий граждан;

в области обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса -

провести консультации по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов инженерной инфраструктуры северных территорий в целях оптимизации затрат населения на электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги;

рассматривать на заседании Комиссии ход реализации государственной политики переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе проживающих в северных и дальневосточных регионах, включая программы переезда в районы с благоприятным климатом;

провести консультации по вопросу временного предоставления работодателями жилья работникам, заключившим трудовые договоры с работодателями, и прибывающим в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, на все время работы в этих районах и местностях;

в области повышения качества и доступности медицинских услуг -

разработать и реализовать меры по повышению доступности медицинских услуг и качества оказываемой медицинской помощи населению северных регионов, в том числе в части обеспечения гарантии проведения медицинских обследований, связанных с трудовой деятельностью;

разработать предложения, направленные на развитие своевременности оказания экстренной медицинской помощи лицам, работающим в отдаленных, труднодоступных северных поселках, с применением авиации;

в области закрепления молодых кадров в северных регионах -

разработать предложения по формированию системы дополнительных экономических и социальных стимулов привлечения и закрепления молодых кадров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

в области организации и проведения детского отдыха -

разработать предложения по обеспечению доступности летнего отдыха и оздоровления детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в регионах с благоприятными природно-климатическими условиями;

в области устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера -

провести консультации по внесению изменений в пункт 2 статьи 5 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в части дополнения перечня категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, категорией "коренные малочисленные народы Севера и приравненных к ним местностей";

в области усиления влияния федерального центра на решение вопросов развития Севера и Арктики -

рассмотреть возможность включения представителей Сторон в состав Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

6.3. В целях обеспечения стабильного развития моногородов и монопрофильных населенных пунктов:

содействовать разработке и реализации комплексных инвестиционных планов, обеспечивающих диверсификацию экономики моногородов и (или) диверсификацию производства в градообразующих организациях;

подготовить предложения по развитию экономики моногородов и территорий с низким экономическим потенциалом;

проводить мониторинг рынка труда и социально-экономической ситуации в монопрофильных населенных пунктах;

проводить консультации по актуализации перечня моногородов и монопрофильных населенных пунктов.

6.4. В целях обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Стороны считают необходимым:

подготовить предложения по улучшению условий обеспечения граждан России с различным уровнем доходов доступным и комфортным жильем;

содействовать проведению жилищной политики, реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323;

проводить мониторинг достижения целевых индикаторов и показателей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", определенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";

подготовить предложения по улучшению условий обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан России;

проводить мониторинг действующего законодательства по вопросу механизма социальной поддержки, в том числе финансовой и иной поддержки граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг, при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в действующее законодательство.

VII. Развитие социального партнерства и координация действий Сторон Соглашения

Определяя в качестве стратегического направления развития социального партнерства в Российской Федерации реализацию принципа согласования интересов работников, работодателей и государства и распределение между основными субъектами экономики социальной ответственности за благосостояние населения страны, Стороны считают необходимым обеспечить максимальное использование возможностей социального партнерства в сфере труда при принятии решений по основным вопросам социального и экономического развития, по вопросам регулирования трудовых отношений, а также гарантируют безусловное выполнение обязательств, содержащихся в Соглашении.

7.1. Стороны обязуются реализовать меры, направленные на повышение роли Комиссии, и обеспечить:

создание при федеральных органах исполнительной власти постоянных и временных рабочих групп, комиссий, участие в них представителей сторон Комиссии, представляющих общероссийские объединения работодателей и общероссийские объединения профсоюзов;

участие представителей сторон Комиссии, представляющих общероссийские объединения работодателей и общероссийские объединения профсоюзов, в общественных советах, созданных при федеральных органах исполнительной власти.

Проекты законодательных актов, нормативных правовых и иных актов федеральных органов исполнительной власти в сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются Правительством Российской Федерации, федеральными органами государственной власти на рассмотрение в Комиссию до их внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации или до принятия по ним решения Правительством Российской Федерации.

Решения Комиссии, а при наличии неурегулированных разногласий - мнения ее Сторон в отношении направленных в Комиссию проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных актов федеральных органов исполнительной власти в сфере труда в обязательном порядке доводятся до сведения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и подлежат обязательному рассмотрению Правительством Российской Федерации и федеральными органами государственной власти.

Стороны будут добиваться того, чтобы проекты федеральных законов, связанные с внесением изменений в трудовое законодательство, вносились Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации при наличии согласованной позиции Сторон, а также чтобы нормативные правовые акты в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними экономических отношений принимались Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти при наличии согласованной позиции Сторон.

Стороны обязуются реализовывать меры по дальнейшему совершенствованию института оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов, включая поправки Правительства Российской Федерации, подготовленные ко второму чтению в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

7.2. В целях повышения результативности коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений Стороны обязуются:

осуществлять мониторинг и анализ опыта заключения соглашений на отраслевом (межотраслевом), региональном (межрегиональном) и территориальном уровнях, а также практики работы органов социального партнерства;

проработать вопрос о формировании открытой информационной базы отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, региональных и межрегиональных соглашений и региональных соглашений о минимальной заработной плате;

содействовать развитию практики коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях всех форм собственности;

содействовать развитию различных форм социального партнерства в государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях, государственных корпорациях, государственных компаниях и хозяйственных обществах, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности;

содействовать присоединению государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности, к отраслевым соглашениям, заключенным на федеральном уровне социального партнерства;

подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на повышение заинтересованности участия работодателей в системе социального партнерства в сфере труда, в том числе по формированию единой системы объединений работодателей, участвующих в социальном партнерстве, а также формированию механизма реализации нормы Федерального закона от 27 ноября 2002 г. N 156-ФЗ "Об объединениях работодателей" об отнесении членских взносов в объединения работодателей к затратам для целей налогообложения;

содействовать распространению межрегиональных, региональных, отраслевых (межотраслевых), территориальных соглашений на всех работодателей и работников.

7.3. Обеспечить безусловное выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации, касающихся участия Комиссии в подготовке и обсуждении проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, программ социально-экономического развития, других актов в сфере труда, разрабатываемых федеральными органами государственной власти, учет по ним мнения Комиссии.

7.4. Стороны договорились:

осуществлять мониторинг и проводить работу по изучению и распространению опыта региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, содействовать развитию системы социального партнерства и ее институтов на региональном и отраслевом уровнях, подготовить рекомендации субъектам Российской Федерации по повышению эффективности работы указанных комиссий;

совершенствовать нормы и положения трудового законодательства в соответствии с меняющимися условиями современной экономики;

содействовать формированию постоянно действующих комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях социального партнерства.

7.5. Стороны принимают на себя следующие обязательства:

предпринимать все зависящие от них меры по урегулированию коллективных трудовых споров, противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений;

изучить сложившуюся практику досудебного и внесудебного разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, в том числе деятельности специализированных учреждений по урегулированию коллективных трудовых споров, повышению эффективности и доступности действующих и развитию новых механизмов и форм их разрешения;

совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, в том числе на основе: внедрения риск-ориентированного подхода при планировании контрольно-надзорной деятельности в сфере труда, исключения дублирования контрольных мероприятий надзорными органами, уточнения перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере труда, исключения практики применения "мультипликационного" эффекта при наложении взыскания;

обобщить и расширить практику создания при трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений постоянно действующих трудовых арбитражей для рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров;

разработать типовое положение о постоянно действующем трудовом арбитраже (типовой устав постоянно действующего трудового арбитража);

включить в примерные основные образовательные программы дисциплину (модуль) "Регулирование социально-трудовых отношений на основе социального партнерства";

обеспечить частичное финансирование за счет средств федерального бюджета Академии труда и социальных отношений и Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов - базовых научных и учебно-методических профсоюзных центров в сфере социально-трудовых отношений.

7.6. Стороны будут содействовать дальнейшему развитию практики подготовки работодателями социальных (нефинансовых) отчетов, распространению международного и российского стандартов социальной ответственности.

7.7. Стороны обязуются обеспечить участие Комиссии и ее постоянно действующих рабочих групп в работе по рассмотрению заявок участников всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", по совершенствованию порядка проведения конкурса, а также по определению и награждению его победителей.

7.8. Стороны гарантируют соблюдение законодательных и общепризнанных международных норм и правил о невмешательстве со стороны друг друга в деятельность профсоюзов (их объединений) и объединений работодателей, не препятствуют созданию и функционированию организаций профсоюзов и работодателей, содействуют обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации перечисления профсоюзных взносов одновременно с выплатой заработной платы.

7.9. Стороны будут проводить консультации:

по внесению изменений в правовую базу коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, в том числе на основе изучения международного опыта, и при необходимости подготовят предложения;

по вопросам распространения соглашений, особенностей коллективно-договорного регулирования трудовых отношений в отраслях естественных монополий, в организациях зарубежных компаний, действующих на территории Российской Федерации, и в субъектах малого предпринимательства, и при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации;

по вопросу введения в правоприменение понятия "мотивированный отказ от присоединения к отраслевым соглашениям", определив его критерии;

по уточнению структуры и содержания соглашений и коллективных договоров, а также при необходимости подготовить рекомендации и предложения Комиссии по внесению изменений в законодательство Российской Федерации;

по совершенствованию механизмов контроля выполнения соглашений и коллективных договоров, а также при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации;

по обеспечению ответственности сторон при заключении коллективных договоров, соглашений, а также при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации;

по вопросам сложившейся практики и совершенствования правоприменения в части предоставления сторонами коллективных переговоров имеющейся у них информации, необходимой для ведения коллективных переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений;

по вопросам разрешения коллективных трудовых споров, а также при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации;

по совершенствованию законодательства Российской Федерации, регулирующего разрешение коллективных трудовых споров, а также при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации;

по созданию при Комиссии постоянно действующего трудового арбитража;

по вопросам поддержки социально ответственного бизнеса, развития его социальных инициатив и выработки критериев такой поддержки и при необходимости определят меры;

по совершенствованию обеспечения прав сезонных работников в рамках соглашений и коллективных договоров и при необходимости подготовят рекомендации.

7.10. Стороны содействуют развитию отношений с Международной организацией труда, обеспечивают реализацию Программы сотрудничества между Российской Федерацией и Международной организацией труда на 2017 - 2020 годы, а также содействуют участию в разработке и обсуждении документов этой организации.

7.11. Стороны обязуются провести анализ правоприменительной практики реализации ратифицированных конвенций Международной организации труда.

7.12. Стороны обязуются ежегодно проводить консультации по вопросам подготовки Правительством Российской Федерации докладов, представляемых Российской Федерацией Международному бюро труда.

7.13. Стороны обязуются реализовывать мероприятия по продвижению целей и принципов достойного труда в рамках подхода, сформулированного Международной организацией труда, а также при необходимости подготовить предложения по их совершенствованию и по адаптированию перечня показателей, рекомендуемых Международной организацией труда в качестве индикаторов достойного труда (приложение N 3).

7.14. Стороны обязуются провести консультации по подготовке предложений о возможной ратификации Российской Федерацией Европейской Социальной хартии (пересмотренной) и конвенций Международной организации труда согласно приложению N 4, а также по рассмотрению в Комиссии вопросов, связанных с их ратификацией.

7.15. Правительство Российской Федерации регулярно проводит мониторинг качества и уровня жизни населения по согласованному Сторонами перечню показателей и один раз в полугодие информирует Комиссию о динамике основных социально-экономических показателей мониторинга качества и уровня жизни населения согласно приложению N 5.

7.16. Федеральная служба государственной статистики и ее территориальные органы представляют общероссийским профсоюзам (их объединениям) и объединениям работодателей статистическую информацию, необходимую для проведения переговоров, на бесплатной основе в объемах и сроки, которые предусмотрены федеральным планом статистических работ.

7.17. В целях освещения деятельности Комиссии и хода реализации Соглашения Стороны обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой информации материалов, посвященных развитию социального партнерства и проблемам социально-трудовых отношений в Российской Федерации.

7.18. Каждая из Сторон в 3-месячный срок после подписания Соглашения разрабатывает и представляет в Комиссию план мероприятий, необходимых для реализации принятых обязательств, с указанием конкретных сроков и ответственных за исполнение членов Комиссии.

7.19. Стороны принимают на себя обязательство один раз в полугодие разрабатывать единый план первоочередных мероприятий Комиссии по реализации Соглашения.

7.20. Правительство Российской Федерации при формировании планов законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации обеспечит учет положений Соглашения, реализация которых требует принятия соответствующих законодательных актов.

7.21. Рабочие группы Комиссии один раз в полугодие готовят на основе представляемых Сторонами сведений и анализа реализации Соглашения информацию о ходе выполнения Соглашения, а также вносят предложения о ее рассмотрении на заседаниях Комиссии.

7.22. Комиссия ежегодно рассматривает ход выполнения положений Соглашения.

7.23. Стороны договорились, что изменения вносятся в Соглашение в следующем порядке:

Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, направляет в Комиссию в письменной форме предложение о начале переговоров и перечень конкретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из Сторон переговоры Сторон должны быть начаты в течение одного месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.

7.24. Стороны договорились, что будут содействовать созданию условий для информирования граждан о значимых мероприятиях, проводимых Сторонами.

7.25. Текст Соглашения публикуется в "Российской газете" в 2-недельный срок после его подписания.

Приложение N 1

Показатели проекта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации

1. Фонд заработной платы работников организаций.

2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций.

3. Реальная заработная плата работников организаций.

4. Реальные располагаемые денежные доходы населения.

5. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения (в среднем за год).

6. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения).

7. Общая численность безработных граждан.

8. Уровень безработицы.

Приложение N 2

Показатели проекта федерального бюджета

1. Расходы федерального (консолидированного) бюджета на социальную сферу.

2. Увеличение расходов федерального (консолидированного) бюджета на социальную сферу в сравнении с прогнозируемым темпом роста потребительских цен.

3. Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы и доля получаемых субъектами Российской Федерации дотаций из федерального бюджета в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации.

4. Доля социальных затрат в общей структуре расходов федерального (консолидированного) бюджета (включая ее дифференциацию: на образование, здравоохранение и физическую культуру, культуру и искусство, социальное обеспечение, науку), в том числе в процентах к валовому внутреннему продукту.

5. Минимальный размер оплаты труда.

6. Отношение минимального размера оплаты труда к величине прожиточного минимума трудоспособного населения.

7. Объем средств федерального (консолидированного) бюджета, направляемых на реализацию мероприятий по содействию занятости.

Приложение N 3

Индикаторы достойного труда (перечень показателей, рекомендуемых Международной организацией труда)

1. Доля занятых лиц в общей численности населения в возрасте 15 - 72 лет, процентов.

2. Уровень безработицы (15 - 72 лет), процентов.

3. Молодежь, которая не учится и не работает в возрасте 15 - 24 лет, в общей численности населения соответствующей возрастной группы, процентов.

4. Доля неформального сектора в общей занятости, процентов.

5. Доля работающих по найму в общей численности малоимущего населения, процентов.

6. Доля занятых с низким уровнем заработной платы (ниже двух третьих медианы почасового заработка), процентов.

7. Доля занятых с чрезмерной продолжительностью рабочих часов (более 48 часов в неделю; "фактическое" количество часов), процентов.

8. Детский труд (доля занятых в возрастной группе 15 - 17 лет), процентов.

9. Доля лиц моложе 18 лет, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников, процентов.

10. Сегрегация в видах занятий (профессий) по половому признаку (в подгруппах 11, 12, 13, 14 МСКЗ-08).

11. Гендерный разрыв в заработной плате, процентов.

12. Уровень производственного травматизма со смертельным исходом (на 100 000 работающих), человек.

13. Уровень производственного травматизма с несмертельным исходом (на 100 000 работающих), человек.

14. Количество потерянных рабочих дней в случае временной нетрудоспособности на одного пострадавшего.

15. Доля населения, получающего страховые пенсии по старости, процентов.

16. Расходы на здравоохранение, финансируемые не за счет личных домашних хозяйств (процентов).

17. Удельный вес численности детей и подростков в возрасте 7 - 18 лет, не обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет.

18. Производительность труда (индексы производительности труда).

19. Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10 процентов наиболее и 10 процентов наименее обеспеченных слоев населения.

20. Индекс потребительских цен.

21. Занятость по отраслям экономической деятельности.

22. Доля заработной платы в ВВП, процентов.

Приложение N 4

Перечень конвенций Международной организации труда

1. Конвенция N 97 "О трудящихся-мигрантах" (1949 год).

2. Конвенция N 102 "О минимальных нормах социального обеспечения" (1952 год).

3. Конвенция N 117 "Об основных целях и нормах социальной политики" (1962 год).

4. Конвенция N 121 "О пособиях в случаях производственного травматизма" (1964 год).

5. Конвенция N 130 "О медицинской помощи и пособиях по болезни" (1969 год).

6. Конвенция N 131 "Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран" (1970 год).

7. Конвенция N 143 "О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения" (1975 год).

8. Конвенция N 157 "Об установлении международной системы сохранения прав в области социального обеспечения" (1982 год).

9. Конвенция N 161 "О службах гигиены труда" (1985 год).

10. Конвенция N 167 "О безопасности и гигиене труда в строительстве" (1988 год).

11. Конвенция N 168 "О содействии занятости и защите от безработицы" (1988 год).

12. Конвенция N 183 "Об охране материнства" (2000 год).

13. Конвенция N 184 "О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве" (2001 год).

Приложение N 5

Основные социально-экономические показатели мониторинга качества и уровня жизни населения

1. Валовой внутренний продукт.

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых,

обрабатывающие производства,

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха,

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

3. Инвестиции в основной капитал.

4. Индекс потребительских цен.

5. Численность постоянного населения.

6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

7. Суммарный коэффициент рождаемости.

8. Общий коэффициент смертности.

9. Коэффициент естественного прироста.

10. Денежные доходы (в среднем на душу населения).

11. Реальные располагаемые денежные доходы населения.

12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (в целом по экономике, видам экономической деятельности).

13. Реальная заработная плата работников организаций в целом по экономике, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года.

14. Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

15. Медианное значение заработной платы работников организаций (в целом по экономике, по видам экономической деятельности).

16. Модальное значение заработной платы работников организаций (в целом по экономике, по видам экономической деятельности).

17. Просроченная задолженность по заработной плате.

18. Доля оплаты труда наемных работников в валовой добавленной стоимости в целом по экономике и отраслям экономики (по разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

19. Доля оплаты труда наемных работников в целом по экономике региона в валовом региональном продукте (ВРП) (без учета оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами).

20. Доля оплаты труда наемных работников в валовом внутреннем продукте (ВВП) без учета оплаты труда и смешанных доходов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

21. Доля оплаты труда наемных работников в валовом внутреннем продукте (ВВП), включая оплату труда и смешанные доходы, не наблюдаемые прямыми статистическими методами.

22. Удельный вес тарифного заработка в общей сумме заработной платы.

23. Фонд оплаты труда, среднемесячная заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений.

24. Среднемесячный размер назначенных пенсий.

25. Реальный размер назначенных пенсий, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года.

26. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам населения: трудоспособное население, пенсионеры, дети.

27. Отношение к прожиточному минимуму среднедушевых доходов всего населения, среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, среднего размера назначенных пенсий.

28. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах от общей численности населения.

29. Численность работников с размером заработной платы ниже прожиточного минимума.

30. Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10 процентов наиболее и 10 процентов наименее обеспеченных слоев населения.

31. Доля расходов на питание в потребительских расходах домашних хозяйств.

32. Численность и состав рабочей силы.

33. Число высокопроизводительных рабочих мест.

34. Средняя численность лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

35. Уровень зарегистрированной безработицы.

36. Число зарегистрированных безработных на одну вакансию, заявленную работодателями в государственные учреждения службы занятости населения.

37. Длительность поиска работы зарегистрированными безработными.

38. Средний размер пособия по безработице.

39. Численность граждан, трудоустроенных при содействии государственных учреждений службы занятости населения.

40. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение государственными учреждениями службы занятости населения.

41. Численность и распределение по субъектам Российской Федерации иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

42. Численность иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу.

43. Численность иностранных граждан, получивших патент на осуществление трудовой деятельности физических и юридических лиц.

44. Продолжительность временной нетрудоспособности работающих в связи с заболеваниями (исключая периоды, предоставляемые по беременности и родам) на 100 работающих в организациях в год.

45. Средняя величина пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (рублей на человеко-день).

46. Удельный вес численности работников, которым установлен хотя бы один вид гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности работников (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству; добыче полезных ископаемых; в обрабатывающих производствах; по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха; водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; в строительстве; по транспортировке и хранению; в деятельности в области информации и связи), в том числе женщин.

47. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом.

48. Численность лиц, имеющих профессиональное заболевание / с впервые установленными профессиональными заболеваниями, в том числе по организациям сельского хозяйства.

49. Количество действующих соглашений, всего, и в том числе на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом, территориальном уровнях социального партнерства.

50. Количество субъектов Российской Федерации, в которых действуют соглашения о минимальной заработной плате.