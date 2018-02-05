Сотовых операторов будут штрафовать за рассылку анонимного спама

Новый законопроект предлагает ввести штрафы для сотовых операторов за звонки и СМС с невидимых номеров.

Теперь человек будет точно знать, с каких именно номеров приходят сомнительные сообщения. Фото: AP

Инициатива дополняет КоАП специальной статьей, наказывающей за анонимные звонки и рассылки. Должностные лица, допустившие спам от незнакомцев, заплатят от 10 до 30 тысяч рублей. Юридические лица, то есть сотовые компании, за нарушения могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Из первого наказания провинившиеся связисты должны будут извлечь для себя урок. Если же с первого раза не поймут, то придется платить больше. За повторное нарушение предлагается ввести для сотовой компании штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

"Действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сети связи общего пользования причиняют ущерб интересам государства и общества", заявляют разработчики законов.

А главное: подобная скрытность прямо запрещена законом. Такая норма вступила в силу в этом году. Штрафы же заставят сотовых операторов серьезней относиться к новым правилам.

Новые меры призваны помочь в борьбе с терроризмом. Но в первую очередь они защитят нас с вами от назойливых спамеров и настойчивых мошенников.

Теперь никто из тех, кто вторгается в нашу жизнь своими звонками, не спрячется за анонимностью. Потому наказать беспокойных абонентов будет гораздо проще.

"Вступившие в силу поправки в закон о связи прежде всего направлены на защиту граждан, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Возможностью скрыть свой номер открыто пользовались мошенники, а также распространители спама".

По его словам, новые нормы обязывают оператора связи при передаче короткого текстового сообщения передавать в неизменном виде абонентский номер инициатора сообщения, выделенный данному абоненту на основании договора об оказании услуг связи.

Сотовая компания, допустившая рассылку анонимного спама, рискует штрафом от 100 до 200 тысяч рублей

Отправка СМС с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются сообщения. К тому же из-за такой скрытности трудно идентифицировать отправителя, а значит, и привлечь к ответу нарушителей нашего спокойствия.

Теперь же анонимная рассылка должна исчезнуть как факт. Запрещено скрывать или искажать номера и при обычных телефонных звонках.

В свою очередь, разработчики обсуждаемого сейчас в Госдуме проекта обращают внимание на то, что с анонимных номеров часто поступают ложные сообщения о готовящихся терактах.

"Начиная с сентября 2017 года участились случаи совершения телефонных звонков, содержащих заведомо ложные сообщения о готовящемся террористическом акте или наличии взрывного устройства в общественных местах и государственных учреждениях, - говорится в пояснительной записке. - В общей сложности за истекший период поступили звонки о минировании порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России, в связи с чем были эвакуированы тысячи людей. Практически все указанные вызовы совершаются с подменой абонентского номера, что вызывает существенные затруднения в установлении злоумышленников правоохранительными органами, становится невозможно получить достоверную информацию о пользователях и месте их нахождения".

Активно пользуются анонимностью и мошенники. "Отсутствие достоверной информации об абонентском номере абонента, приславшего CMC-сообщение или совершившего голосовой вызов, лишает абонентов возможности совершить встречный звонок (обратный вызов) и проверить достоверность полученной информации, в результате чего в отношении абонентов могут совершаться мошеннические действия с использованием подмены номеров", рассказывают разработчики проекта.

Инициатива отправлена в рассылку для сбора отзывов. Действующий закон предписывает операторам связи остановить трафик, если будут обнаружены анонимные сигналы. Поэтому получение анонимных звонков будет поводом пожаловаться уже на самих операторов. Так что предлагаемые поправки в КоАП дополняют новую правовую реальность.

Надоедать, конечно, может и реклама с открытых номеров. Но здесь у гражданина есть механизмы защиты. По словам экспертов, если человек, получивший СМС, не давал согласия на обработку своих персональных данных, он может пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу. Вот тогда пригодится номер, чтобы знать, на кого конкретно пожаловаться.

Напомним также, что принятый недавно закон разрешает блокировать так называемые левые sim-карты. Когда телефоном пользуется совсем не тот человек, что в договоре, а неизвестно кто, номер могут отключить. Операторы связи обязаны будут сделать это по запросам спецслужб или предписаниям Роскомнадзора.

"Подобная мера поможет бороться с терроризмом", - полагает Владимир Груздев.

Согласно закону по предписанию Роскомнадзора номер будут блокировать в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах. Кроме того, сотовые номера разрешено блокировать для предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"