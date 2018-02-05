"Спартак" объявил об аренде Еременко

Новости

ВМС Румынии потеряли в Черном море подводный дрон 00:44
Венгрия выступила за введение наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье 00:28
Три российских актера и режиссер включены в украинский "черный список" 00:17
Экс-президент Мальдив задержан полицией 05.02.2018
В Госдуме рассказали, зачем "Искандеры" разместили под Калининградом 05.02.2018
Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана 05.02.2018
В Беларуси покажут запрещенный в РФ фильм "Смерть Сталина" 05.02.2018
При обстреле пунктов раздачи помощи в Дамаске погибли несколько сирийцев 05.02.2018
Штрафы за нарушение ПДД будут тратить на ремонт и строительство дорог 05.02.2018
Украинка подаст в суд на бывшего вице-президента США Байдена 05.02.2018
В Китае заблокировали все связанные с темой криптовалют сайты 05.02.2018
В Сургуте произошел взрыв на стройплощадке 05.02.2018
Хорватия вернет Украине неисправные истребители 05.02.2018
РФ предложила направить экспертов ОЗХО на место предполагаемых химатак 05.02.2018
Украинское дело на приехавших в Крым немцев назвали мыльным пузырем 05.02.2018
Путин разрешил выплачивать зарплату в иностранной валюте 05.02.2018
Дело о гибели 14 детей на Сямозере передано в суд 05.02.2018
У актера Алексея Панина за долги забрали автомобиль 05.02.2018
Путин подписал закон об обязательном присвоении "звезд" гостиницам 05.02.2018
На Мальдивах ввели чрезвычайное положение 05.02.2018
Владимир Путин подписал закон о волонтерстве 05.02.2018
Бегун Шубенков награжден орденом "За заслуги перед отечеством" II степени 05.02.2018
ОКР разочарован решением МОК по недопуску оправданных россиян на Олимпиаду 05.02.2018
Путин ратифицировал протокол о полном списании долга Киргизии 05.02.2018
Не менее 70 россиян примут участие в церемонии открытия Олимпиады 05.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
05.02.2018 23:15
Рубрика: Спорт

Поиграет до зимы

"Спартак" объявил об аренде Еременко
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7488 (25)

Футбольный "Спартак" объявил о подписании контракта еще с одним новичком. До 31 декабря 2018 года за московскую команду на правах аренды будет выступать Сергей Еременко.

19-летний полузащитник - младший из настоящей футбольной династии. Еще в советское время Алексей Еременко, кстати, выступавший некоторое время за "Спартак" в середине 80-х, перебрался в Финляндию. Все три его сына стали профессиональными футболистами.

Фото: EPA/PETER POWELL
Капитан "Андерлехта" Ханни перешел в "Спартак"

Старший, Алексей, российским болельщикам запомнился прежде всего по игре за подмосковный "Сатурн". Средний, Роман, отлично проявил себя сначала в казанском "Рубине", а затем и в ЦСКА.

Однако сейчас он отбывает дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Ну и, наконец, Сергей начинал карьеру в финском "Яро" под руководством отца.

Сейчас права на него принадлежат "Спартаку" из Юрмалы - одному из ведущих клубов Латвии. Именно оттуда Еременко-младший переберется в Москву.

Главное сегодня

Владимир Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
Врач-гематолог Елена Мисюрина отпущена под подписку о невыезде
Профильный комитет Госдумы поддержал повышение МРОТ с 1 мая
В Минобороны рассказали, как геройски погиб летчик в Сирии
Последствия снегопада в Московском регионе