"Спартак" объявил об аренде Еременко

Футбольный "Спартак" объявил о подписании контракта еще с одним новичком. До 31 декабря 2018 года за московскую команду на правах аренды будет выступать Сергей Еременко.

19-летний полузащитник - младший из настоящей футбольной династии. Еще в советское время Алексей Еременко, кстати, выступавший некоторое время за "Спартак" в середине 80-х, перебрался в Финляндию. Все три его сына стали профессиональными футболистами.

Старший, Алексей, российским болельщикам запомнился прежде всего по игре за подмосковный "Сатурн". Средний, Роман, отлично проявил себя сначала в казанском "Рубине", а затем и в ЦСКА.

Однако сейчас он отбывает дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Ну и, наконец, Сергей начинал карьеру в финском "Яро" под руководством отца.

Сейчас права на него принадлежат "Спартаку" из Юрмалы - одному из ведущих клубов Латвии. Именно оттуда Еременко-младший переберется в Москву.