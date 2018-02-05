Суд по интеллектуальным правам поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы о недопустимости регистрации товарного знака BLACK FRIDAY. Во всем мире под таким слоганом проводятся масштабные распродажи.

Оказалось, что в России есть зарегистрированное ООО "Блэк Фрайдэй", руководители которого захотели прибрать к рукам слоган всех распродаж. Представители этой фирмы зарегистрировали ранее товарный знак "BLACK FRIDAY", после чего стали рассылать претензии в адреса магазинов, которые проводили предрождественскую распродажу с использованием этого названия. Параллельно ООО "Блэк Фрайдэй" направила иски в суд о запрете использовать спорное обозначение и выплатах денежной компенсации в свою пользу.

Притом что ранее в конфликте уже разбиралась ФАС. И антимонопольщики признали, что действия общества являются актом недобросовестной конкуренции. В итоге суд встал на сторону ФАС и оставил требования заявителя без удовлетворения. Отмечается, что решение уже вступило в законную силу. Причем, это дело носит прецедентный характер. Поскольку ФАС России установила незаконность приобретения и использования товарного знака, которое выразилось в том, что обозначение Black friday широко использовалось различными лицами до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

"Известность обозначения BLACK FRIDAY и перспектива еще большей его популяризации применительно к распродажам без усилий и вложений со стороны правообладателя позволила ООО "Блэк Фрайдэй" получать необоснованные преимущества при осуществлении предпринимательской деятельности, что, очевидно, противоречило понятию справедливости", - пояснила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

Справка "РГ"



"Черная пятница" появилась изначально в США, а позднее и в других странах, в том числе примерно с 2010 года - в России. Это период в конце года, когда торговые сети вводят масштабные скидки на свои товары.

В акции участвуют совершенно разные магазины - электроники и бытовой техники, канцтоваров и книг, обуви и одежды, аксессуаров, мебели и детских принадлежностей, средств гигиены и предметов для дома, автозапчастей и даже недвижимости. Причина, по которой продавцы значительно удешевляют свой товар, заключается в том, что и необходимо освободить полки для товаров из новой коллекции, и поэтому они готовы избавиться от залежавшегося товара хоть по себестоимости.



Происхождение термина Black Friday связывают с двумя версиями. По одной, он исходит из бухгалтерской терминологии, по другой - от крупных пробок, которые создают в пятницу автомобили покупателей.

В России в 2017 году "Черная пятница" прошла в период с 24 по 26 ноября.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"