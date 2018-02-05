Украинка подаст в суд на бывшего вице-президента США Байдена

Дочь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина намерена привлечь к суду вице-президента США Джо Байдена за оскорбление своего отца и бабушки. Об этом Алина Шокина - полноправная гражданка США, написала в своем микроблоге в Twitter.

Поводом для иска стало недавнее выступление Джо Байдена в Совете по международным делам США, в ходе которого он рассказал, как под угрозой не предоставления Украине финансовых гарантий на миллиард долларов он добился от Петра Порошенко отставки с поста генпрокурора его друга и почти родственника Виктора Шокина. "И этот ... был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли", - бахвалился перед слушателями Байден.

Этот сюжет из практики "реальной политики", проводимой Вашингтоном в подчиненных странах, Байден описал не впервые: ранее, еще на посту вице-президента, он в развернутом интервью изданию Politico уже описывал обстоятельства отставки украинского генпрокурора, но без персональных субъективных оценок и оскорблений. Удостоился украинский генпрокурор и места в недавно опубликованной книге воспоминаний Байдена под названием "Обещай мне, папа".

"Обдумала ситуацию с речью Байдена, в которой он публично оскорбительно высказался о моей покойной бабушке и моем отце. Учитывая, что это касается всей моей семьи, планирую обратиться в суд, чтобы защитить достоинство моих родных, и продемонстрировать высочайшие принципы равенства абсолютно всех граждан Америки перед законом", - написала Алина Шокина.

Виктор Шокин также поддержал дочь в намерении защитить семейную честь.

"То, что он обозвал мою покойную маму, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое... Если он до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто - особь", - цитирует агентство "Украинские новости" слова Виктора Шокина.

Как уже предсказывают украинские эксперты, иск украинки против Байдена, если все-таки он будет подан, может доставить вице-президенту немало неприятностей. Именно потому, что исходит от гражданки США. "К вопросу личностных оскорблений в США относятся более чем щепетильно. Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, а и о публичных извинениях, что для политика сравни такого себе нокдауна на международной арене", - считает украинский журналист Александр Зуб, вынесший обиды семейства Шокиных на публику.

Виктор Шокин пребывал на посту генерального прокурора Украины с февраля 2015 по апрель 2016 года и считался "человеком Порошенко". Представители Вашингтона требовали от президента Украины отставки Шокина буквально с первого дня после его назначения, однако его уход состоялся одновременно с отставкой правительства Арсения Яценюка. О том, что президенту Украины пришлось "разменять" Шокина, писали в те дни украинские СМИ.