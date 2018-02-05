В Китае заблокировали все связанные с темой криптовалют сайты

Власти КНР решили заблокировать всех иностранные биржи и площадки в стране, которые относятся к торговле криптовалютами и их размещению. Об этом сообщают китайские СМИ.

Это уже второй шаг по ограничению распространения криптовалют в Поднебесной. Осенью в этой стране были запрещены китайские криптовалютные биржи и торговые площадки. Но такая мера оказалась неэффективной. Трейдеры из КНР не отказались от торговли криптовалютами, но стали делать это через иностранные сайты.

Между тем, как сообщают СМИ, реклама торговли криптовалютами стала исчезать и из социальных сетей Китая.