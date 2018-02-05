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05.02.2018 21:30
Рубрика: Экономика

Все в шоколаде

Потребление сладкого в России растет рекордными темпами
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Российские кондитеры вышли из кризиса благодаря рекордному росту экспортных поставок и росту внутреннего потребления. Однако достигнутые результаты еще предстоит отстоять, тем более что существует ряд рисков, предупреждают эксперты.

Производство всех видов кондитерских изделий в России в 2017 году выросло до 3,63 миллиона тонн, что на 2,5 процента выше показателей 2016 года, сообщил Центр исследований кондитерского рынка, ссылаясь на данные Росстата.

Фото: depositphotos.com
Названа причина тяги людей к сладкому и жирному

Для сравнения, в 1990 году, когда был достигнут пик производства сахаристых кондитерских изделий в советское время, его объем составлял свыше 1,4 миллиона тонн, при этом тогда практически отсутствовал импорт.

Как отмечают отраслевые эксперты, столь высокие показатели 2017 года были связаны как с восстановлением потребления сладкого на внутреннем рынке, так и с ростом экспорта. Потребление кондитерских изделий в целом выросло до рекордных 24,5 килограмма в год на среднероссийскую душу, а шоколадных конфет - почти до пяти килограммов (на полкило больше, чем в 2016 году), что оказалось даже выше прогноза.

Неудивительно, что наилучшая динамика отмечается именно в сегменте шоколадных кондитерских изделий, объемы выпуска которых увеличились по сравнению с 2016 годом на 8 процентов - до 710 тысяч тонн. Выпуск всех видов мучных кондитерских изделий как длительных сроков хранения (печенье, вафли, кексы, пряники, рулеты и так далее), так и тортов и пирожных вырос почти на 6 процентов - до 1,85 миллиона тонн.

В 2017 году средний россиянин съел почти 5 кг шоколадных конфет, на полкило больше, чем годом ранее

"Уверенно можно говорить о том, что потребление кондитерских изделий значительно выросло по сравнению и с 1990-ми годами, и с временами Советского Союза", - отметила исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. Сладостей Россия производит уже с избытком, о чем говорят и показатели по поставкам за рубеж. Сейчас уже мало кто сомневается, что по итогам 2017 года наши производители установят новый рекорд по экспорту в объеме свыше 410 тысяч тонн.

Рекордный урожай сахара снизил цены на сладости

"Положительная динамика на кондитерском рынке вызвана коррекцией курса рубля, снижением цен на сырье, сокращением темпов роста цен на готовую продукцию, восстановлением потребительского спроса", - пояснил в беседе с "Российской газетой" глава Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Немаловажную роль играет расширение рынков сбыта за счет стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Пока для кондитерского рынка ситуация складывается благоприятная: российская экономика в целом восстанавливается, а рекордные урожаи сахара в России и какао-бобов в Африке дают повод для оптимизма. "Но в среднесрочной перспективе значительное перепроизводство сырья может привести к уходу с рынка части поставщиков и сокращению предложения, - предупреждает эксперт. - Кроме того, на ситуацию может повлиять резкое ослабление курса рубля". Впрочем, аналитики агентства BusinesStat ожидают, что в ближайшие пять лет производство мучной "кондитерки" продолжит расти на 1,7-4 процента в год.

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