Российские кондитеры вышли из кризиса благодаря рекордному росту экспортных поставок и росту внутреннего потребления. Однако достигнутые результаты еще предстоит отстоять, тем более что существует ряд рисков, предупреждают эксперты.

Производство всех видов кондитерских изделий в России в 2017 году выросло до 3,63 миллиона тонн, что на 2,5 процента выше показателей 2016 года, сообщил Центр исследований кондитерского рынка, ссылаясь на данные Росстата.

Для сравнения, в 1990 году, когда был достигнут пик производства сахаристых кондитерских изделий в советское время, его объем составлял свыше 1,4 миллиона тонн, при этом тогда практически отсутствовал импорт.

Как отмечают отраслевые эксперты, столь высокие показатели 2017 года были связаны как с восстановлением потребления сладкого на внутреннем рынке, так и с ростом экспорта. Потребление кондитерских изделий в целом выросло до рекордных 24,5 килограмма в год на среднероссийскую душу, а шоколадных конфет - почти до пяти килограммов (на полкило больше, чем в 2016 году), что оказалось даже выше прогноза.

Неудивительно, что наилучшая динамика отмечается именно в сегменте шоколадных кондитерских изделий, объемы выпуска которых увеличились по сравнению с 2016 годом на 8 процентов - до 710 тысяч тонн. Выпуск всех видов мучных кондитерских изделий как длительных сроков хранения (печенье, вафли, кексы, пряники, рулеты и так далее), так и тортов и пирожных вырос почти на 6 процентов - до 1,85 миллиона тонн.

В 2017 году средний россиянин съел почти 5 кг шоколадных конфет, на полкило больше, чем годом ранее

"Уверенно можно говорить о том, что потребление кондитерских изделий значительно выросло по сравнению и с 1990-ми годами, и с временами Советского Союза", - отметила исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. Сладостей Россия производит уже с избытком, о чем говорят и показатели по поставкам за рубеж. Сейчас уже мало кто сомневается, что по итогам 2017 года наши производители установят новый рекорд по экспорту в объеме свыше 410 тысяч тонн.

"Положительная динамика на кондитерском рынке вызвана коррекцией курса рубля, снижением цен на сырье, сокращением темпов роста цен на готовую продукцию, восстановлением потребительского спроса", - пояснил в беседе с "Российской газетой" глава Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Немаловажную роль играет расширение рынков сбыта за счет стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

Пока для кондитерского рынка ситуация складывается благоприятная: российская экономика в целом восстанавливается, а рекордные урожаи сахара в России и какао-бобов в Африке дают повод для оптимизма. "Но в среднесрочной перспективе значительное перепроизводство сырья может привести к уходу с рынка части поставщиков и сокращению предложения, - предупреждает эксперт. - Кроме того, на ситуацию может повлиять резкое ослабление курса рубля". Впрочем, аналитики агентства BusinesStat ожидают, что в ближайшие пять лет производство мучной "кондитерки" продолжит расти на 1,7-4 процента в год.