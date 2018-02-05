Вопрос о регистрации Путина кандидатом в президенты будет рассмотрен во вторник

Центризбирком планирует в ходе заседания 6 февраля зарегистрировать Владимира Путина кандидатом на пост президента России, сообщает ТАСС.

"Вопрос о регистрации Владимира Владимировича будет рассмотрен завтра на заседании Центральной избирательной комиссии", - сказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев.

Ранее в ходе проверки подписных листов в поддержку кандидата было выявлено всего 0,39 процентов брака при пороге в пять процентов. Напомним, что Владимир Путин, идущий на выборы в порядке самовыдвижения, сдал подписи первым их всех участников предвыборной кампании. Его штаб уже получил протокол об итогах проверки подписей.

Что касается других претендентов на высший пост в стране, то вопрос об их регистрации будет решаться "в таком же хронологическом порядке, как кандидаты сдавали свои подписные листы", пояснил Булаев. По его словам, их регистрация может состояться "в среду и четверг".

В понедельник рабочая группа ЦИК огласила итоги проверки подписей в пользу Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова (Партия роста) и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Специалисты выявили соответственно 1,07%, 4,35% и 3,18% недостоверных и недействительных подписей. Таким образом, все они могут быть зарегистрированы, сообщил Николай Булаев.

Во вторник Центризбирком планирует огласить результаты проверки подписей в поддержку Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), которые предоставили подписи в последний день приема.

Два кандидата, освобожденные от сбора подписей как представители парламентских политических партий, уже зарегистрированы. Это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.

Выборы президента России состоятся 18 марта.