Гигантский астероид впервые за 114 лет опасно подошел к Земле

Астероид AJ129 категории "потенциально опасный объект", диаметр которого около 1,2 километра, впервые за 114 лет приблизился к Земле.

Как пояснили в NASA, астероид подошел к нашей планете на расстояние 4,2 миллиона километров, что эквивалентно примерно десяти расстояниям от Земли до Луны.

Это случилось в 21:30 по Гринвичу 4февраля. То есть, 5 февраля в 00:31 по Москве. В этот момент скорость небесного тела достигала 140 тысяч километров час.

Сообщается, что до этого AJ129 приближался к нашей планете лишь один раз - 6 февраля 1904 года. Тогда он прошел на расстоянии трех миллионов километров.

Специалисты NASA отметили, что у AJ129 нет шансов столкнуться с Землей в ближайшие сто лет.