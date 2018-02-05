Новости

В Петербурге изобрели светящийся силикон для космических кораблей 12:59
В Дагестане по делу о хищении задержан экс-министр образования 12:57
В Казани на химзаводе произошел пожар 12:55
Собянин осмотрел ход строительства "Юго-Восточной" станции метро Кожуховской линии 12:52
Минфин анонсировал рекордную покупку валюты в резервы 12:51
Вопрос о регистрации Путина кандидатом в президенты будет рассмотрен во вторник 12:49
Ярославским школьникам из-за снегопада разрешили не ходить в школу 12:49
Военные аэродромы научили кричать 12:48
Спецназ Росгвардии научился десантироваться с Ми-8 без парашюта 12:48
В небе над Екатеринбургом пройдет "парад планет" 12:45
В Китае умер арбитр ЧМ по хоккею с мячом из Иркутска 12:42
Боксера Гассиева в Осетии встретили несколько тысяч человек 12:40
Матч "Црвена Звезда" - ЦСКА пройдет в присутствии болельщиков 12:36
В Перми водитель без прав погиб в ДТП 12:32
Депутаты предложили отбирать у пьяных автомобили 12:30
Самолет Петербург - Казань вернулся в Пулково из-за метели 12:25
Наземный транспорт в Москве вернулся к нормальному режиму работы 12:23
Собянин: Город работает в нормальном режиме 12:20
Поломка поезда привела к задержкам электричек на Рижском направлении 12:17
Путин присудил государственные премии молодым ученым 12:15
Гигантский астероид впервые за 114 лет опасно подошел к Земле 12:13
В Башкирии отца школьницы оштрафовали за оскорбление учителя 12:12
В Орле полицию заподозрили в сокрытии 435 преступлений 12:11
Белорусские шерлок холмсы будут обучаться в Академии ФБР 12:10
В Екатеринбурге мужчина пришел в суд с пистолетом 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
В "РГ" расскажут о создании интерактивного учебника военной истории
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
05.02.2018 12:13
Рубрика: Общество

Гигантский астероид впервые за 114 лет опасно подошел к Земле

Текст: Оксана Грибанова

Астероид AJ129 категории "потенциально опасный объект", диаметр которого около 1,2 километра, впервые за 114 лет приблизился к Земле.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
NASA разместило в сети уникальное видео марсианской поверхности

Как пояснили в NASA, астероид подошел к нашей планете на расстояние 4,2 миллиона километров, что эквивалентно примерно десяти расстояниям от Земли до Луны.

Это случилось в 21:30 по Гринвичу  4февраля. То есть, 5 февраля в 00:31 по Москве. В этот момент скорость небесного тела достигала 140 тысяч километров час.

Сообщается, что до этого AJ129 приближался к нашей планете лишь один раз - 6 февраля 1904 года. Тогда он прошел на расстоянии трех миллионов километров.

Специалисты NASA отметили, что у AJ129 нет шансов столкнуться с Землей в ближайшие сто лет.

Главное сегодня

Путин присудил государственные премии молодым ученым
Минфин анонсировал рекордную покупку валюты в резервы
ФСБ начала обыски еще у двух членов правительства Дагестана
Началась надвижка морских железнодорожных пролетов Крымского моста
Последствия снегопада в Московском регионе