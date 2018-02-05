На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Вышел трейлер новых "Звездных врат"

Новость 05.02.2018, 10:50 | Текст: Олег Усков
Кадр из фильма "Звездные врата" (1994). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Звездные врата" (1994). Фото: kinopoisk.ru

На YouTube появился финальный трейлер сериала "Звездные врата: Истоки" (Stargate: Origins), спиноффа-приквела во вселенной SG.

Приключенческое шоу, знаменующее двадцатилетие выхода сериала "Звездные врата: SG-1", расскажет об обнаружении Врат в Египте в 1928 году - на плато Гиза.

Фото: youtube.com
Вышел атмосферный трейлер очередного сериала по Стивену Кингу

В ролях: 21-летняя австралийка Элли Галл ("Эш против зловещих мертвецов"), Коннор Триннир ("Звездные врата: Атлантида", "Звездный путь: Энтерпрайз"), Салом Азиз ("Рэй Донован"), Мишель Джубили Гонсалес ("Человек будущего"), Линкольн Хопп ("Менталист").

Галл сыграет юную Кэтрин Лэнгфорд (в оригинальном фильме ее сыграла Вивека Линдфорс), которой предстоит попытаться разгадать тайну Врат и спасти Землю от возможного наплыва потусторонней тьмы.

Режиссер и продюсер - Мерседес Морган, ранее отметившаяся полудюжиной короткометражек. 

Премьера первого десятисерийного сезона - 15 февраля.

Будущая франшиза была зачата Роландом Эммерихом одноименным фильмом 1994 года, сценарий которого писался с оглядкой на роман Андрэ Нортон 1958 года "Звездные врата".

Через три года лента получила продолжение - телесериал "Звездные врата: SG-1".

Фото: youtube.com/ JoBlo TV Show Trailers
Вышел трейлер нового сериала создателя Lost

В 2002 году вышел мультсериал "Звездные врата: Бесконечность". В 2004-м - сериал "Звездные врата: Атлантида". В 2008-м - фильмы "Звездные врата: Ковчег истины" и "Звездные врата: Континуум". В 2009-м - сериал "Звездные врата: Вселенная".

Планировались сериалы "Звездные врата: Исчезновение" и "Звездные врата: Революция", но оба проекта были свернуты. Также рассматривалась возможность ремейка первого фильма.

Обсудить
#США
Фото: Предоставлено Первым каналом
Фото: беременная Кирстен Данст снялась в рекламе 04.02.2018
Леди Гага прервала гастрольный тур из-за страданий 03.02.2018
Важный видеоспойлер финала "Игры престолов" все-таки утек в Сеть 02.02.2018
#сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Cтивен Моффат рассказал о будущем телесериала "Шерлок" 02.02.2018
Виктор Сухоруков предложил "Пчеле" из "Бригады" уйти в монастырь 02.02.2018
Вышел атмосферный трейлер очередного сериала по Стивену Кингу 01.02.2018
#трейлер
Фото: youtube.com
Трейлер: располневшая Шарлиз Терон в фильме "Талли" 02.02.2018
Вышел интригующий трейлер черно-белого эстонского этнохоррора "Ноябрь" 02.02.2018
Вышел трейлер фильма Алексея Германа "Довлатов" 01.02.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.