Вышел трейлер новых "Звездных врат"

На YouTube появился финальный трейлер сериала "Звездные врата: Истоки" (Stargate: Origins), спиноффа-приквела во вселенной SG.

Приключенческое шоу, знаменующее двадцатилетие выхода сериала "Звездные врата: SG-1", расскажет об обнаружении Врат в Египте в 1928 году - на плато Гиза.

В ролях: 21-летняя австралийка Элли Галл ("Эш против зловещих мертвецов"), Коннор Триннир ("Звездные врата: Атлантида", "Звездный путь: Энтерпрайз"), Салом Азиз ("Рэй Донован"), Мишель Джубили Гонсалес ("Человек будущего"), Линкольн Хопп ("Менталист").

Галл сыграет юную Кэтрин Лэнгфорд (в оригинальном фильме ее сыграла Вивека Линдфорс), которой предстоит попытаться разгадать тайну Врат и спасти Землю от возможного наплыва потусторонней тьмы.

Режиссер и продюсер - Мерседес Морган, ранее отметившаяся полудюжиной короткометражек.

Премьера первого десятисерийного сезона - 15 февраля.

Будущая франшиза была зачата Роландом Эммерихом одноименным фильмом 1994 года, сценарий которого писался с оглядкой на роман Андрэ Нортон 1958 года "Звездные врата".

Через три года лента получила продолжение - телесериал "Звездные врата: SG-1".

В 2002 году вышел мультсериал "Звездные врата: Бесконечность". В 2004-м - сериал "Звездные врата: Атлантида". В 2008-м - фильмы "Звездные врата: Ковчег истины" и "Звездные врата: Континуум". В 2009-м - сериал "Звездные врата: Вселенная".

Планировались сериалы "Звездные врата: Исчезновение" и "Звездные врата: Революция", но оба проекта были свернуты. Также рассматривалась возможность ремейка первого фильма.