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05.02.2018 22:12
Рубрика: Происшествия

Штраф за троллинг

Женщину наказали за оскорбление начальника в Интернете
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)
Жительница города Балахна Нижегородской области заплатила штраф в тысячу рублей за то, что написала в Интернете гадости про свое начальство.

При этом правоохранителям пришлось приложить усилия, чтобы найти "правдорубку". По вполне объяснимым (но никак не простительным) причинам женщина не писала в открытую то, что думала. Она прикрывалась анонимностью. По сути она, как сейчас говорят, троллила своего начальника.

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Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, в августе прошлого года в разделе "Доска позора" на портале "Балахна.ру" "лица под разными никами в оскорбительной форме публично высказывались в отношении начальника производства" одного из предприятий. При этом критики, как посчитали в прокуратуре, использовали выражения, унижающие честь и достоинство руководителя.

В ходе проверки установлено, что в три комментария написаны одним человеком под разными никами с одного IP-адреса. Электронные следы привели в дом некоего гражданина Р., чья жена работала на том самом предприятии, начальника которого ругали анонимы. Случайное совпадение? Прокуроры так не думали.

История умалчивает, почему правоохранители очень серьезно взялись за это дело. Тем не менее факт остается фактом - они проделали достаточно серьезную работу, чтобы вычислить автора оскорбительных комментариев.

За полгода по статье КоАП "Оскорбление" были оштрафованы более шести тысяч человек

Технически это не так сложно, но и не сказать, чтобы совсем просто. Главное, чтобы правоохранители захотели заниматься такой работой. В данном случае они захотели и не отступили, пока не распутали все до конца.

На женщину завели дело об административном правонарушении. В судебном заседании она свою вину признала и раскаялась. Напомним, согласно КоАП, штраф для граждан по статье "Оскорбление" предусмотрен от 1 до 3 тысяч рублей. В данном случае судья наказал по минимальной планке.

Фото: depositphotos.com
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Кстати, в России, по данным Судебного департамента за полгода были оштрафованы за оскорбления более 6 тысяч человек. Напомним, несколько лет назад эта статья была декриминализирована. Раньше за горячее словцо человек вполне мог получить судимость. С другой стороны, привлечь к ответу какого-нибудь интернет-тролля было не так просто. При уголовном разбирательстве процедуры сложнее, обвиняемого защищает принцип презумпции невиновности. К доказательствам требования выше. В рамках же дел об административных правонарушениях многое решается проще. Поэтому количество наказанных за оскорбление растет.

Под наказание попадают любые оскорбления - хоть устные, хоть письменные. Если неправильные слова написаны в Интернете, зафиксировать их для суда можно у нотариуса. В ходе же устного скандала доказать, что горячие слова прозвучали, помогут свидетели. Оскорбительными суды признают не только матерные слова. Например, недавно суд в Волгоградской области оштрафовал на тысячу рублей женщину, которая в ходе перепалки с сотрудницей коммунальной службы назвала свою собеседницу "женщиной легкого поведения, стукачкой, шестеркой". В суде нарушительница покаялась, пояснила, что, произнося слова о женщине легкого поведения, подразумевала то, как сотрудница относится к своей работе, а не что-то иное. За свои слова ответчица извинилась, извинения были приняты. Все помирились, осталось только заплатить штраф.

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