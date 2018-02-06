ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты России

Владимир Путин, идущий на выборы президента России в порядке самовыдвижения , зарегистрирован в качестве кандидата. Такое решение принял сегодня Центризбирком по итогам проверки подписей.

По словам члена ЦИК Александра Клюкина, в комиссию поступило 314 837 подписей в поддержку кандидата. По итогам проверки 60 тысяч подписей недействительными признаны 232, что составило 0,39 процента. "Недостоверных подписей не выявлено", - подчеркнул Клюкин.

За вычетом недействительных подписей общее количество составило 314 605, что является достаточным для регистрации кандидата-самовыдвиженца, которому закон предписывает подать 300 тысяч подписей в свою поддержку.

ЦИК принял решение "зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина".

Удостоверение установленного образца от имени кандидата получил Сергей Кабышев, доверенное лицо Владимира Путина.

Таким образом, Путин стал третьим официально зарегистрированным кандидатом. Ранее удостоверения получили освобожденные от сбора подписей Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Завтра Центризбирком планирует зарегистрировать Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова (Партия роста) и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). В четверг удостоверения кандитатов в президенты получат Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Таким образом, в избирательном бюллетене на выборах президента России будет восемь фамилий. Голосование состоится 18 марта.