Дмитрий Медведев ознакомился с результатами работы "Транснефти"

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи заслушал президента "Транснефти" Николая Токарева о результатах деятельность в прошлом году и планах на ближайшие годы.

2017 год компания отработала стабильно, заверили премьера. Прокачано около 477 миллионов тонн нефти, что составляет почти 90 процентов всей добычи в России, на экспорт - 233 миллиона. Также по системе компании прошло 33 миллиона тонн нефтепродуктов. "Выручка компании более 800 миллиардов. Налогов в бюджеты всех уровней - 130 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании 186 миллиардов, дивидендов выплачено 58 миллиардов", - сообщил Токарев. В текущем году "Транснефть" ожидает таких же объемов транспортировки и, возможно, даже немного больше. "В зависимости от того, будет продлена или не продлена договоренность с ОПЕК", - уточнил глава компании.

На капитальные вложения планируется направить 256 миллиардов рублей, значительную часть - в капитальный ремонт и реконструкцию действующих нефтепроводов. "Поскольку технический ресурс значительной части из них, примерно 40 процентов, уже приближается к предельному. Основное внимание теперь будем уделять этой теме", - заверил президент "Транснефти".

Кроме того, есть намерения довести до проектных отметок нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". Особое внимание в "Транснефти" уделяют вопросам импортозамещения. Запущенный в 2016 году завод, выпускающий нефтяные насосы, полностью закрыл потребности трубопроводной отрасли и заинтересовал своей продукцией ряд зарубежных компаний. А в мае начнутся пусконаладочные работы на заводе, который будет производить электроприводы для этих нефтяных насосов.

В целом "Транснефть" на 93 процента обеспечена отечественной продукцией. Оставшиеся 7 процентов - это электроника, средства связи, которые просто не производятся в России. "Но к 2020 году мы должны довести процент отечественной продукции, которая закупается "Транснефтью", до 97 процентов, - помнит глава компании о задачах. - Это реально и выполнимо. У нас все для этого есть, предусмотрено в том числе и финансирование".

- Это очень важное направление, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Импортозамещение является ключевой составляющей экономического развития, в том числе в области нефти, транспортировки нефти, нефтепереработки и вообще всего набора сервиса, который связан с углеводородами.