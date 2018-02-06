Дмитрий Медведев ознакомился с результатами работы "Транснефти"

Новости

Посольство Сирии в Москве осудило атаку на российское торгпредство 00:58
В Венесуэле в беспорядках погибли три человека 00:50
Часть вагонов скоростного поезда в США отстыковалась во время движения 00:36
Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире 00:33
Госдеп: США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане 00:23
Эквадор не откажется от дальнейшей защиты Ассанжа 00:15
Видео: Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету с красным автомобилем 00:07
Вашингтон не планирует вводить санкции по госдолгу РФ 06.02.2018
В результате землетрясения на Тайване пострадало более 200 человек 06.02.2018
В Эстонии после падения микроавтобуса под лед погибли минимум трое 06.02.2018
В Белом доме объяснили шутку Трампа о "предательстве" демократов 06.02.2018
Президент Польши подписал скандальный закон о Холокосте 06.02.2018
В пустыне Сахара второй раз за год выпал снег 06.02.2018
СК: Пожар на Новокосинской улице устроил бывший муж погибшей 06.02.2018
Россия обсудила с ИКАО и ИАТА экологическую авиадоктрину 06.02.2018
Ростуризм рекомендовал россиянам на Тайване соблюдать спокойствие 06.02.2018
Первому запуску ракеты-носителя Falcon Heavy может помешать непогода 06.02.2018
Игрок "Зенита" Олег Шатов продолжит карьеру в "Краснодаре" 06.02.2018
Захарова: Заявления МОК после решения CAS не выдерживают критики 06.02.2018
Собчак назвала абсурдным призыв бойкотировать выборы 06.02.2018
Еще 13 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к Олимпиаде 06.02.2018
В торгпредство России в Дамаске попала мина 06.02.2018
"Ростех" анонсировал смену главы АвтоВАЗа 06.02.2018
На Украине предложили заменить традиционное военное приветствие 06.02.2018
Lada Vesta впервые стала бестселлером в России 06.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 22:15
Рубрика: Экономика

Сибирь в проектах

Дмитрий Медведев ознакомился с результатами работы "Транснефти"
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Столичный выпуск №7489 (26)
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи заслушал президента "Транснефти" Николая Токарева о результатах деятельность в прошлом году и планах на ближайшие годы.
2017 год "Транснефть" отработала стабильно, заверил премьер-министра глава компании Николай Токарев. Фото: РИА Новости 2017 год "Транснефть" отработала стабильно, заверил премьер-министра глава компании Николай Токарев. Фото: РИА Новости
2017 год "Транснефть" отработала стабильно, заверил премьер-министра глава компании Николай Токарев. Фото: РИА Новости

2017 год компания отработала стабильно, заверили премьера. Прокачано около 477 миллионов тонн нефти, что составляет почти 90 процентов всей добычи в России, на экспорт - 233 миллиона. Также по системе компании прошло 33 миллиона тонн нефтепродуктов. "Выручка компании более 800 миллиардов. Налогов в бюджеты всех уровней - 130 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании 186 миллиардов, дивидендов выплачено 58 миллиардов", - сообщил Токарев. В текущем году "Транснефть" ожидает таких же объемов транспортировки и, возможно, даже немного больше. "В зависимости от того, будет продлена или не продлена договоренность с ОПЕК", - уточнил глава компании.

Медведев поручил разобраться со случаем увольнения преподавателя в Таганроге

На капитальные вложения планируется направить 256 миллиардов рублей, значительную часть - в капитальный ремонт и реконструкцию действующих нефтепроводов. "Поскольку технический ресурс значительной части из них, примерно 40 процентов, уже приближается к предельному. Основное внимание теперь будем уделять этой теме", - заверил президент "Транснефти".

Кроме того, есть намерения довести до проектных отметок нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". Особое внимание в "Транснефти" уделяют вопросам импортозамещения. Запущенный в 2016 году завод, выпускающий нефтяные насосы, полностью закрыл потребности трубопроводной отрасли и заинтересовал своей продукцией ряд зарубежных компаний. А в мае начнутся пусконаладочные работы на заводе, который будет производить электроприводы для этих нефтяных насосов.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Медведев назвал решение МОК о недопуске россиян постыдным

В целом "Транснефть" на 93 процента обеспечена отечественной продукцией. Оставшиеся 7 процентов - это электроника, средства связи, которые просто не производятся в России. "Но к 2020 году мы должны довести процент отечественной продукции, которая закупается "Транснефтью", до 97 процентов, - помнит глава компании о задачах. - Это реально и выполнимо. У нас все для этого есть, предусмотрено в том числе и финансирование".

- Это очень важное направление, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Импортозамещение является ключевой составляющей экономического развития, в том числе в области нефти, транспортировки нефти, нефтепереработки и вообще всего набора сервиса, который связан с углеводородами.

Главное сегодня

В торгпредство России в Дамаске попала мина
Роману Филипову присвоено звание Героя РФ
Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории
Экс-чиновники Дагестана отправлены под арест
В ФАС не увидели препятствий для снятия наличных на кассе магазина