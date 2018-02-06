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Спорт
06.02.2018 21:20
Текст: Артур Нанян

Еще 13 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к Олимпиаде

Два российских тренера и 13 атлетов подали иски в ad hoc (вынесенная панель) Спортивного арбитражного суда (CAS) в Южной Корее на недопуск к зимним Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане. Это следует из заявления швейцарской юридической компании, оказавшейся в распоряжении ТАСС.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Иск в CAS подали: Евгений Белов, Александр Легков, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова, Мария Орлова, Елена Никитина, Ольга Фаткулина, Александр Третьяков, Артем Кузнецов, Александр Румянцев, Татьяна Иванова, а также Сергей Чудинов и Альберт Демченко, перешедшие на тренерскую работу. Слушания запрошены на 8-9 февраля.

Напомним, ранее еще 32 наших спортсмена, в том числе Антон Шипулин и Виктор Ан, подали апелляции в CAS на недопуск к Играм. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.