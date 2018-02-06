ФАС разрешила АО "Инвест-Логистика" участвовать в конкурсе на покупку компании "УВЗ-Логистик"

Профессионал и организатор

Александр Самусев родился в 1957 году в поселке Трудовое на Сахалине. Окончил Новосибирский госуниверситет по специальности "экономическая кибернетика", после чего по распределению был направлен в Москву. Работал инженером в НПО по автоматизации и механизации производства. После службы в армии поступил на работу в отдел нефтяной, газовой и угольной промышленности Госплана СССР, где быстро дорос до ведущего специалиста. Когда Госплана не стало, Александр Самусев некоторое время работал на Московской нефтяной бирже. На дворе был 1991 год, перспективная отрасль находилась в глубоком кризисе. Нефтяные предприятия накопили гигантские долги, не имели средств для ведения основной деятельности и не были способны выполнять задания по добыче нефти для государственных нужд. Нефтянка нуждалась в обновлении не только техническом, но и организационном.

Александр Самусев. Фото: пресс-служба "Инвест-Логистика"

Именно в этот период 34-летнего Александра Самусева заметили в правительстве РФ, он был приглашен на должность заместителя министра топлива и энергетики. В 92-м ему доверили разработку проекта указа президента об акционировании нефтяной отрасли. Свежий взгляд на экономику в сочетании с опытом работы в Госплане позволили молодому чиновнику вместе с коллегами подготовить этот сложный документ в течение нескольких месяцев. Карьера Самусева развивалась стремительно, в марте 1994 года он стал заместителем министра финансов и представлял интересы государства в советах директоров АО "Сиданко", "Восточной нефтяной компании" и "ОНАКО".

Задача на новом месте была не из легких - найти баланс между государственными и частными интересами. "Сиданко", например, должна была обеспечить нефтепродуктами Сибирь и Дальний Восток, но платежеспособный спрос в регионах тогда был минимальным. Дочерние предприятия "Сиданко" обладали большой самостоятельностью и решили удержаться на плаву за счет совместных проектов с иностранцами. В ряде компаний это закончилось выводом активов и банкротством. Александр Самусев подвергался значительному давлению, но сумел не допустить дальнейшего разбазаривания собственности нефтяных компаний. Его ждал большой карьерный рост, предложения поступали с самого верха. Но учитывая обстановку в стране, он решил отказаться: в те времена высокие административные посты порой требовали от людей излишних компромиссов.

"После периода создания "новых" компаний, на основе советских гигантов, требовались профессиональные менеджеры. Люди, которые готовы организовать бизнес-процессы в организациях, наладить финансовые и продуктовые потоки, выстроить работу собственников с непосредственными исполнителями в крупных холдингах. Именно поэтому в начале девяностых были крайне востребованы профессиональные отраслевые менеджеры, такие как Александр Самусев. В нефтяной отрасли это чувствовалось вдвойне, ведь этот сектор не только приносил живые деньги от экспортных операций, но и требовал бережного отношения к производственной базе. Перевести на бартер или забыть о необходимости дальнейшего инвестирования в месторождения и поддержание перерабатывающих заводов было нельзя", - прокомментировал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Никита Кричевский. Фото: пресс-служба "Инвест-Логистика"

Он работал в крупной компании нефтяной компании, которая на тот момент стремительно развивалась. Однако принципиальность и "государственное мышление" оказались неудобными для владельцев. В итоге Самусеву пришлось уволиться - не хотел участвовать в их схемах. Скажем лишь, что этой компании уже нет на рынке, как и ее руководителей в стране. В 1998 году Самусев возглавил небольшое предприятие под названием "Северная нефть". Спустя всего два года журнал "Компания" назвал его лучшим менеджером России в номинации "Нефтегазовая промышленность", а "Северная нефть" вошла в пятерку лучших компаний отрасли. Показательно, что в 2001 году она победила в конкурсе на право разработки месторождений "Вала Гамбурцева", обойдя таких гигантов как ЛУКОЙЛ, "Сургутнефтегаз" и "Сибнефть".

Нефтяной рынок формировался сложно, в жесткой, не всегда добросовестной конкуренции. "Северная нефть" и лично Александр Самусев испытали на себе серию информационных ударов. Злые языки до сих пор любят повторять, что бывший замминистра создал скандально известный банк "Менатеп", что не соответствует действительности. Александр Самусев руководил "Северной нефтью" на протяжении пяти лет. В 1998 г. компания была полностью убыточной, в 2003-м ее как высоколиквидный актив выкупила "Роснефть", и сегодня это ее основное добывающее предприятие в Тимано-Печоре.

Деньги должны работать в России

Дальнейшие события укрепили репутацию Александра Самусева как бизнесмена, который умеет зарабатывать деньги и помнит о национальных интересах. Продажа 20% акций "Северной нефти" принесла значительные деньги. Подобный успех позволил многим нефтяникам из 90-х комфортно обосноваться за границей. Однако Самусев решил вложить свои деньги в развитие бизнеса в России. В частности, созданный им "СЕТ-Холдинг" вернул к жизни несколько районов Орловщины. Благодаря ему в регионе появились три агрофирмы, которые обрабатывали 60 000 гектаров пашни, а также маслосырозавод, мясокомбинат, элеватор и несколько десятков новых продуктовых магазинов. Родственные предприятия были созданы на Украине и в Белоруссии.

Но бизнес - бизнесом. Вдобавок ко всему новый инвестор Орловской области показал местным бизнесменам, какой должна быть благотворительность, вложив значительные деньги в различные благотворительные проекты. Местные жители до сих пор ставят его в пример состоятельным предпринимателям.

"Сейчас многие чиновники говорят о необходимости развития сел. Но на деле мало кто из собственников, и уж тем более наемных менеджеров, решается потратить на это собственные деньги. Все эти разговоры о духовных скрепах часто выливаются в простые решения - отдать деньги в благотворительную организацию, - отмечает эксперт Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.

Борис Кагарлицкий. Фото: пресс-служба "Инвест-Логистика"

- Людей, которые сами ведут свои благотворительные проекты, найти не так-то легко. Отчасти потому, что они не ищут славы и делают это не за "спасибо". Это чувство долга перед своим родным городом, областью и перед своей страной. Бизнес должен участвовать в жизни школ, фельдшерских пунктов. Те, что есть, попадают под процессы оптимизации. А следом за исчезновением социальных учреждений вымирают села и маленькие города".

В дальнейшем "СЕТ-Холдинг" зафиксировал прибыль и продал свои агрофирмы на Орловщине и в соседних странах. Люди из окружения бывшего главы "Северной нефти" говорят, что у Самусева есть необычайное бизнес предвидение. Агрохолдинг был продан за неделю до мирового кризиса. Он привык быть антикризисным менеджером, решать интересные и сложные задачи, а не только зарабатывать деньги.

Первая Нерудная Компания

В 2015 году Самусев был приглашен в структуру, принадлежащую бизнесмену Артему Чайке - ОАО "ПНК", в качестве антикризисного менеджера. На тот момент, после череды смен генеральных директоров, ОАО "ПНК" находилась в предбанкротном состоянии и не способна была обеспечить свои текущие расходы. За три года Самусеву удалось вывести компанию из кризиса и добиться рекордных показателей за всю историю существования компании. ОАО "ПНК" в настоящее время является крупнейшим производителем нерудных материалов в России и контролирует 18 щебеночных заводов, которые поставляют материалы для строительства железнодорожных магистралей.

Ростех

В июле 2017 г. Александр Самусев был приглашен на пост генерального директора ООО "УВЗ-Логистика" - одного из крупнейших операторов грузовых железнодорожных вагонов в России. С начала прошлого года УВЗЛ контролируется Ростехом через "Уралвагонзавод". Предприятие досталось госкорпорации в тяжелом состоянии. Прежнее руководство передало почти весь вагонный парк в аренду конкурирующей компании по цене, которая не покрывала даже лизинговых платежей. "Дочка" Уралвагонзавода утратила способность вести уставную деятельность, а ее долги достигли 118 млрд рублей.

В 2017 году Сергей Чемезов заявил, что Ростех планирует продать непрофильный актив, но в нынешнем состоянии УВЗЛ не представляет интереса для инвесторов. По всей видимости, в госкорпорации считают, что опыт и знания Александра Самусева позволят вытащить "УВЗ-Логистик" из долговой ямы и продать ее с прибылью для государства. Прогресс уже есть - к концу 2017-го компания вернула себе контроль над подвижным составом и начала выплачивать долги. В настоящее время погашены задолженности в размере 1,5 млрд., компания работает стабильно и заработала более 600 млн рублей чистой прибыли. Интерес к УВЗЛ со стороны АО "Инвест-Логистика", которую связывают с Самусевым, выглядит в этой ситуации абсолютно логичным.