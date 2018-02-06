Новости

Посольство Сирии в Москве осудило атаку на российское торгпредство 00:58
В Венесуэле в беспорядках погибли три человека 00:50
Часть вагонов скоростного поезда в США отстыковалась во время движения 00:36
Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире 00:33
Госдеп: США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане 00:23
Эквадор не откажется от дальнейшей защиты Ассанжа 00:15
Видео: Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету с красным автомобилем 00:07
Вашингтон не планирует вводить санкции по госдолгу РФ 06.02.2018
В результате землетрясения на Тайване пострадало более 200 человек 06.02.2018
В Эстонии после падения микроавтобуса под лед погибли минимум трое 06.02.2018
В Белом доме объяснили шутку Трампа о "предательстве" демократов 06.02.2018
Президент Польши подписал скандальный закон о Холокосте 06.02.2018
В пустыне Сахара второй раз за год выпал снег 06.02.2018
СК: Пожар на Новокосинской улице устроил бывший муж погибшей 06.02.2018
Россия обсудила с ИКАО и ИАТА экологическую авиадоктрину 06.02.2018
Ростуризм рекомендовал россиянам на Тайване соблюдать спокойствие 06.02.2018
Первому запуску ракеты-носителя Falcon Heavy может помешать непогода 06.02.2018
Игрок "Зенита" Олег Шатов продолжит карьеру в "Краснодаре" 06.02.2018
Захарова: Заявления МОК после решения CAS не выдерживают критики 06.02.2018
Собчак назвала абсурдным призыв бойкотировать выборы 06.02.2018
Еще 13 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к Олимпиаде 06.02.2018
В торгпредство России в Дамаске попала мина 06.02.2018
"Ростех" анонсировал смену главы АвтоВАЗа 06.02.2018
На Украине предложили заменить традиционное военное приветствие 06.02.2018
Lada Vesta впервые стала бестселлером в России 06.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 23:16
Рубрика: Спорт

Очередь Кумана

У голландцев четвертый главный тренер за четыре года
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск №7489 (26)
У сборной Голландии очередной главный тренер. Вакантный пост занял легендарный в прошлом защитник "оранжевых" Роналд Куман.

На тренерском мостике голландской национальной команды в последнее время не задерживаются.

Артем Дзюба не может открыть счет своим голам за "Арсенал"

После Луи ван Гала, с которым "оранжевые" выиграли "бронзу" чемпионата мира-2014, началась чехарда: Куман станет четвертым специалистом, приглашенным Королевским футбольным союзом Нидерландов за последние четыре года.

Перед Куманом, который в бытность игроком завоевал титул самого результативного защитника в мире, стоит непростая задача: вернуть Голландию в число топ-сборных планеты. Напомним, "оранжевые" не сумели квалифицироваться на Евро-2016 и пропустят ЧМ-2018 в России.

Роналд уже работал в тренерском штабе сборной в 1997-1998 годах, а потом тренировал только в клубах.

Главное сегодня

В торгпредство России в Дамаске попала мина
Роману Филипову присвоено звание Героя РФ
Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории
Экс-чиновники Дагестана отправлены под арест
В ФАС не увидели препятствий для снятия наличных на кассе магазина