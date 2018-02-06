У сборной Голландии очередной главный тренер. Вакантный пост занял легендарный в прошлом защитник "оранжевых" Роналд Куман.

На тренерском мостике голландской национальной команды в последнее время не задерживаются.

После Луи ван Гала, с которым "оранжевые" выиграли "бронзу" чемпионата мира-2014, началась чехарда: Куман станет четвертым специалистом, приглашенным Королевским футбольным союзом Нидерландов за последние четыре года.

Перед Куманом, который в бытность игроком завоевал титул самого результативного защитника в мире, стоит непростая задача: вернуть Голландию в число топ-сборных планеты. Напомним, "оранжевые" не сумели квалифицироваться на Евро-2016 и пропустят ЧМ-2018 в России.

Роналд уже работал в тренерском штабе сборной в 1997-1998 годах, а потом тренировал только в клубах.