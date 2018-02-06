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06.02.2018 12:28
Рубрика: Происшествия

Глава СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях в январе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства заявил о том, что администрации школ, а также некоторые ученики и учителя заранее знали о готовящихся нападениях, но не поверили в это. Об этом информирует ТАСС.

"Во всех трех случаях нападения об этом было известно администрациям школ, некоторым школьникам, некоторым родителям, но не верили, не допускали, что это может произойти. Но это произошло", - сказал Бастрыкин.

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Он отметил, что следователи СК установили, что последние три случая нападения на учителей и учеников в российских школах связаны с посещением детьми сайтов о так называемых колумбайнерах - последователях американских школьников, напавших на одноклассников в 1999 году.

Бастрыкин напомнил, что СК уже не раз предлагал предусмотреть внесудебный административный порядок блокировки сайтов, распространяющих экстремистскую и суицидальную информацию.

"Сколько еще несовершеннолетних нам надо потерять, чтобы мы серьезно занялись этой проблемой", -  цитирует его РИА Новости.

15 января в одной из школ Перми двое подростков нанесли ножевые ранения девяти ученикам и учительнице. 17 января ученик школы в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника. 19 января подросток напал с топором на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ и устроил пожар.

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