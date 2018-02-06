Японский фондовый индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones

Nikkei, один из главных фондовых индексов Японии, опустился до 21 610 пункта, рухнув почти на 5 процентов (- 4,73 процента). Об этом говорят данные Токийской торговой площадки. Инвесторы "обвиняют" в таком падении американскую биржу, где сегодня резко снизился индекс Dow Jones.

Власти Японии пока не бьют тревогу, наоборот, не видят в этом большой проблемы. "Прибыли японских компаний на данный момент бьют многолетние рекорды. Так что проблем в экономике страны никаких нет", - отметил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

На российских торгах индекс МосБиржи (бывший индекс ММВБ) опустился на 1,2 процента - до 2249 пункта, индекс РТС - на 1,78 процента, до 1241 пункта.