Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 31 января 2018 года)

В избирательный фонд Э.К. Агурбаш поступило 48 260 рублей.

Из них израсходовано 47 170 рублей.

В избирательный фонд С.Н. Бабурина поступило 6 637 920 рублей. Из них 6,586 млн. рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20, 0 тыс. руб.) от шести граждан.

Израсходовано 6 607 100,60 рубля. В том числе произведено два платежа (3,10 млн. руб.) - на расходы по сбору подписей и оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд А.А. Бакова поступило 47 200 рублей.

Израсходовано 47 200 рублей.

В избирательный фонд Е.В. Гордон поступило 2 353 150 рублей. Из них пожертвования (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) от двух граждан составили 300,0 тыс. рублей.

Израсходовано 2 071 450 рублей. В том числе произведено три платежа на общую сумму 2 030 000 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило 92 688 257,37 рубля. Из них 5,0 млн.руб. пожертвовало юридическое лицо - СХПК "Усольский свинокомплекс", а 637 083 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от 15 граждан.

Израсходовано 81 350 636,37 рубля, в том числе произведено 116 платежей на общую сумму 77 820 821,81 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

50,0 тыс. руб. возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. Возврат ошибочно зачисленных средств составил 125,68 рубля. 13,9 тыс. руб. возвращено гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. Возврат средств, поступивших в установленном порядке, составил 3 318 рублей. 47 112,68 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 305 921 824,02 рубля. Из них 99 379 665 рублей пожертвовали семь юридических лиц - ООО "УПРАВМЕХ" (17,516 млн. руб.), ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн. руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн.руб.) и ООО "ТД Мегаполис" (20 028,565 тыс. руб.), ООО "Оверсиз" (19,665 млн. руб.), ООО "Уралфинансстрой" (4 605,7 тыс. руб.) и ООО "Мегаполис" (5 799,4 тыс. руб.), а 5,353 млн. рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 15 граждан.

Израсходовано 141 989 516,68 рубля, в том числе произведено 79 платежей на общую сумму 139 716 230,07 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

135 960,62 рубля возвращено гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 1,0 тыс. рублей возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. Возврат средств, поступивших в установленном порядке, составил 1,0 тыс. рублей. В доход бюджета перечислено 1 573,21 рубля.

В избирательный фонд М.В. Козлова поступило 50,0 тыс. рублей. Возврат кандидату собственных средств, поступивших в установленном порядке, составил 50,0 тыс. рублей.

В избирательный фонд Н.С. Лисицыной поступило 123 550 рублей.

Израсходовано 120 000 рублей. В доход бюджета перечислено 3 000 рублей.

В избирательный фонд В.В. Михайлова поступило 12 537 030 рублей. Из них 12,3 млн. рублей составили пожертвования юридических лиц - ООО "Предприятие "Аист" (5,3 млн. руб.), ООО "Магнат" (3,0 млн. руб.) и ООО ФИРМА АК-91 (4,0 млн. руб.). Пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс.руб.) от двух граждан составили 237 000 рублей.

Израсходовано 2 636 337,65 рубля, в том числе произведено пять платежей (в сумме

2 023 446 рублей) - на финансовое обеспечение сбора подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд С.П. Полищука поступило 11 413 450 рублей. Из них 11 303 450 рублей пожертвовали три юридических лица. Это ООО "Гиацинт" (5 443 450 руб.), ООО "АвтоЗап24" (1 950 000 руб.) и ООО "УНИТОРГ" (3 910 000 руб.).

Израсходовано шестью платежами 11 413 440 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей и оплату услуг информационного и консультационного характера.

В избирательный фонд В.В. Путина поступило 407 512 109,99 рубля. Из них 400 000 000 рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн. руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн. руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн. руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн. руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн. руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн. руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн. руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн. руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн. руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн. руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн. руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн. руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн. руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн. руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн. руб.), Башкортостанский фонд поддержки и регионального сотрудничества и развития (12,0 млн. руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн. руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн. руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн. руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн. руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн. руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн. руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн. руб.). Пожертвования от семи граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 6 686 000 рублей.

Израсходовано 71 295 378,78 рубля, в том числе произведено 52 платежа на общую сумму 49 537 902,85 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 7 409 286,78 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5 450 рублей. Возврат средств гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, составил 30 601 рубль. В доход бюджета перечислено 5 334,04 рубля.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 97 803 472,02 рубля, в том числе три пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей, составили 310 000 рублей.

Израсходовано 25 803 003,01 рубля, в том числе произведено 58 платежей в сумме 17 982 926,91 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, а также на оплату других работ/услуг.

295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 2 410 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданам. 6 111,01 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 854 210 рублей.

Израсходовано 708 145,23 рубля, в том числе произведено два платежа в сумме 485 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей и оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд Б.Ю.Титова поступило 74 854 191 рубль. Из них 37,0 млн. рублей пожертвовали юридические лица - Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн. руб.), ООО "Алко Трест" (20,0 млн. руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн. руб.) и ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн. руб.). 13 пожертвований от граждан, каждое из которых превышало 20, тыс. руб., составили 17,0 млн. рублей.

Израсходовано 25 340 569,24 рубля, в том числе произведено 26 платежей на общую сумму 24 197 487,12 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

10,0 млн. рублей возвращено юридическому лицу с иностранным участием более 30%. 10,0 млн. рублей возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. 40 рублей перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд Р.И. Худякова поступило 100 000 рублей.

Израсходовано 84 540 рублей.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 25 002 690 рублей.

Израсходовано 21 724 514,88 рубля, в том числе произведено 20 платежей на общую сумму 2 958 030 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,

филиалами ПАО Сбербанк и другими кредитными организациями.