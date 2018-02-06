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06.02.2018 21:07
Рубрика: Экономика

Точка сборки

Компании будут загружать отчетность на единый портал
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)
Минэкономразвития предлагает упорядочить систему отчетности бизнеса и создать единую точку ее сбора - специальный портал.

Об инициативе рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов в ходе Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Интегратор отчетности избавит бизнес от двойной работы по ее подготовке и предоставлению в разные ведомства

Сейчас около 800 нормативно-правовых актов устанавливают требования к тысяче форм отчетности, ежегодно бизнес предоставляет 49 миллиардов сведений по ним, следует из презентации Шипова.

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"Необходимо уйти от этих миллиардов к четкой и прозрачной системе, в первую очередь сформировать электронный реестр всех форм отчетности и следующим шагом - перейти к принципу одного окна", - сказал он. Это означает, что все данные бизнес должен предоставлять один раз, а все органы власти, которым эти данные нужны, должны получать их из единой точки сбора.

"Разные органы власти зачастую собирают одни и те же данные в разных форматах (PDF, Excel, "бумага", личные кабинеты, автоматическая выгрузка), нам надо избежать дублирования данных и унифицировать форматы и каналы, по которым они собираются, чтобы избавить бизнес от двойной нагрузки, сделать использование этих сведений органами власти более эффективным, - пояснил "РГ" Савва Шипов. - Переход к этой системе займет не один и не два года - это точно, это серьезный проект". По его словам, оператором портала по сбору отчетности мог бы стать один из органов власти, который сейчас собирает большие объемы данных.

Минэкономразвития предлагает также радикальный механизм ревизии обязательных требований к бизнесу: через три года запретить контрольно-надзорным органам проверять требования, принятые до внедрения института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и не перенесенные в более поздние акты.

Идея уже прошла обкатку на актах советского времени: с 1 июля прошлого года контролерам запретили их применять, если они не были перенесены в современное законодательство.

"Мы видим, что и в документах, принятых после 1990 года, остается достаточно большой массив неактуальных норм, очень существенная часть действующих требований избыточна, - сказал "РГ" Савва Шипов. - Многие требования установлены в разных актах, но регулируют одни и те же предметы, их надо объединять и оптимизировать". С 2010-2011 годов, когда заработала ОРВ, акты с избыточными требованиями принимаются реже.

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"Мы обсуждали, что такая ревизия будет распространяться на акты, принятые по 2010 год включительно, но дата еще может двигаться, - сказал Шипов. - Эту норму будем предлагать правительству в качестве поправок ко второму чтению в Госдуме законопроекта о контроле и надзоре". По его словам, официального согласования еще не было, экспертные обсуждения в правительстве показывают, что к этой идее "отношение разное".

Бизнес поддержит такой подход, но он очень трудоемкий, ему будут оппонировать практически все министерства и ведомства, ответственные за контроль и надзор, и каждое будет отстаивать свой блок нормативных актов, сказал "РГ" президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Глава РСПП Александр Шохин посетовал, что ревизия требований в ручном режиме (а это 400 предложений бизнеса по конкретным актам) происходит слишком медленно.

Ко второму чтению законопроекта по контролю и надзору предстоит также определиться с перечнем оснований для внеплановых проверок. Контрольные ведомства хотели бы сделать его открытым, бизнес - закрытым. Основания все же должны быть ограничены, но у правительства должно появиться право оперативно их менять, считает Катырин.

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