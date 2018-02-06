МЭР предложил тотальную ревизию требований к бизнесу

Минэкономразвития предлагает радикальный путь ревизии обязательных требований, соблюдение которых проверяют контрольно-надзорные ведомства: через три года запретить проверять требования, принятых до внедрения института оценки регулирующего воздействия (2012 год) и не перенесенных в более поздние акты, прошедшие такую оценку. Об этом рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов на форуме по контролю и надзору в рамках Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Похожий механизм был применен для ревизии требований, установленных актами советского времени: с 1 июля прошлого года контролерам запретили их применять, если в течение переходного периода они не были перенесены в современное законодательство.

В качестве примера устаревших норм, принятых уже после распада Советского Союза, Савва Шипов привел требование о том, чтобы скотомогильники были оборудованы коновязью - оно установлено актом 1996 года. Минэкономразвития предлагает дополнить проект закона о контроле и надзоре, который рассматривает Госдума, нормой о неприменении требований, принятых без широкого обсуждения, после трехлетнего переходного периода. "Если требование актуально, то оно должно быть перенесено в новый акт, но только после оценки регулирующего воздействия, - сказал Шипов. - Нам кажется, что это позволит действительно переломить ситуацию, и мы будем такие поправки предлагать".

Бизнес поддержит такой подход, но он очень трудоемкий, ему будут оппонировать практически все министерства и ведомства, ответственные за контроль и надзор, и каждое будет отстаивать свой блок нормативных актов, сказал "РГ" президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Глава РСПП Александр Шохин посетовал, что ревизия требований в ручном режиме (по предложениям бизнеса по конкретным актам) происходит слишком медленно, в связи с этим он предложил ускорить принятие системных мер.