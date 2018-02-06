Мужчина разгадал головоломку и получил 2,5 миллиона рублей в биткоинах

06.02.2018, 12:29 Текст: Анна Баранова

Американская художница Роб Майерс в 2015 году создала картину, в которой зашифровала код от биткоин-кошелька. Головоломка открывала доступ к 4,87 биткоина, и на данный момент они равно примерно 50 тысячам долларов (более 2,5 миллиона рублей).

В феврале 2018 года Майерс увидела, что битконы были выведены на счет под названием 1FLAMEN6. Победителем необычного "конкурса" стал 30-летний программист, не назвавший свое имя. Он рассказал журналистам издания Motherboard о том, как ему удалось разгадать загадку художницы.

Майерс закодировала на картине строку двоичного кода, символы которого отражены в огоньках по краям изображения. После того, как удалось определить значение каждого языка пламени по часовой стрелке, они были сложены в строку, в которую затем добавили код, зашифрованный в лентах по углам холста. После этого осталось только создать специальную программу, которая преобразовала цепочку нулей и единиц в код от биткоин-кошелька.

Новый владелец биткоинов отметил что, ему удалось разглядеть пламя на картине только после того, как он распечатал изображение в хорошем разрешении и повесил напротив зеркала, пытаясь так найти разгадку.

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Ключом к биткоин-кошельку оказалась фраза "B34u7y, правда и редкость", которая отсылает к  знаменитому стихотворению Уильяма Шекспира "Феникс и черепаха".

"Для меня была очень важна отсылка к этому стихотворению, так как тогда моя жизнь была перевернута с ног на голову, и я создала картину, находясь на дне. Призовые биткоины, которые я положила в цифровой кошелек, были половиной всех моих денег на тот момент. По сути, этот акт был своего рода молитвой о лучших временах", - поведала художница.

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