Самыми угоняемыми в России автомобилями уже второй год подряд остаются Lada, Toyota и Hyundai. Несмотря на сокращение количества угонов, предпочтения преступников не меняются.

Крупнейшая компания, предоставляющая на рынке телематические услуги, проанализировала прошлогодние угоны автомобилей. Всего, как утверждается на сайте компании, полиция насчитала в прошлом году 33 758 похищений автомобилей.

Первое место традиционно остается за LADA. Автовладельцы лишились 5756 машин этого концерна. В 2016-м их угнали значительно больше - 8,5 тысячи. На втором месте, как и годом ранее, - Toyota. Всего было угнано 3797 машин. Третье место досталось Hyundai с результатом 2056 украденных автомобилей. Как и в 2016 году, четвертое место по количеству угонов досталось KIA. Их было похищено 1890.

Начиная с пятого места рейтинг предпочтений угонщиков несколько изменился. Пятерку самых угоняемых машин занимает марка ВАЗ. 1740 "Жигулей" покинули своих владельцев. Далее идет Nissan с 1197 угнанными машинами в 2017 году. Практически поровну краж пришлось на долю Ford, Renault, Mazda и ГАЗ - в среднем по 1050 автомобилей.

На одиннадцатом месте Honda. 885 машин этой марки ушло в неизвестном направлении. Дальше с небольшим отрывом друг от друга идут Mercedes и Mitsubishi - 790 и 754 автомобиля соответственно. BMW угоняли 644 раза, а Volkswagen - 544. Угонщики не обошли вниманием Lexus, который стал жертвой преступления 511 раз. Замыкают двадцатку самых угоняемых в России машин Chevrolet, Landrover, Audi и УАЗ. В среднем на каждую марку пришлось по 350 похищений.

Предпочтения угонщиков на Северо-Западе России резко отличаются от общероссийских и московских

Чаще всего автомобили угоняют в Москве и Московской области. В 2017 году на эти регионы пришлось 11 660 случаев похищений машин. Примечательно, что столичный рейтинг, по данным компании, практически не отличается от общероссийского. С одним "но". Замыкает двадцатку не УАЗ, а Infinity. Второе место по количеству угонов занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область. Всего в этом округе в 2017 году оставили своих хозяев 7198 автомобилей.

Примечательно, что предпочтения угонщиков на Северо-Западе России резко отличаются от российских и московских. На первом месте здесь KIA с 772 случаями похищения. Второе место досталось Hyundai. Тройку лидеров по угонам в Северной столице замыкает Ford. Но он всегда в этом регионе входил в тройку лидеров, ведь производят его под боком.

LADA со своими 555 случаями угонов заняла лишь четвертое место. Следом идет Nissan. Его угоняли 344 раза. Toyota в этом рейтинге скатилась до шестого места с 331 угоном. Седьмое досталось Mazda - 298 угонов. А сразу за ней следует ГАЗ, который угоняли 262 раза.

На девятое место перебрался Mercedes. 214 автомобилей этих марок было похищено в Ленинградской области. Замыкает десятку ВАЗ - 190 угонов. Во вторую десятку вошли Mitsubishi (187 штук), BMW (178), Lexus (116), Audi (105) УАЗ (101) и Landrover (92). Вошли в двадцатку также Honda Chevrolet и Volkswagen.

Надо сказать, что, согласно данным МВД о состоянии преступности за 2017 год, в России зарегистрировано 29 331 кража транспортных средств и 22 442 угона. При этом количество краж авто снизилось на 15 процентов, а угонов - на 7.