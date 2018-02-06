Обновление iOS изменит схему регистрации в Сети

06.02.2018, 13:01 Текст: Виктория Чернышева

В бета-версии операционной системы iOS 11.3 обнаружилась интересная функция. Apple, похоже, намерена ввести новую систему регистрации в интернете.

Эксперты портала 9to5mac обнаружили в коде ОС новый компонент SecureChannel, который даст возможность пользователям регистрироваться на сайтах с помощью своего Apple ID. Таким образом, веб-ресурс, использующий этот метод аутентификации, сможет получить доступ к личным данным пользователя в iCloud.

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Как предполагают эксперты, скорее всего это будет его реальное имя и адрес электронной почты.

Такой способ упростит регистрацию и избавит от необходимости вводить каждый раз логин и пароль. В то же время, пользователь не сможет указать во время регистрации, например, в соцсети, фейковые данные.

Когда именно станет доступна эта функция, пока неизвестно.

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