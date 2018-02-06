6 февраля стало известно, что следствие предъявило в окончательной редакции обвинение Виктору Захарченко - отцу бывшего замначальника управления "Т" Главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко.

Полковник обвиняется в превышении полномочий и получении взяток в особо крупном размере. А его отца следствие считает виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - в растрате в особо крупном размере и в пособничестве в растрате. Но дела отца и сына не пересекаются и расследуются разными бригадами.

Виктор Захарченко, а также бывший председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" Владимир Корьевкин, по версии следствия, виновны в многомиллионной растрате денег, принадлежащих кредитной организации. Следствие считает, что Захарченко незаконно работал в банке советником Корьевкина, который фиктивно выплачивал ему около 150 тысяч рублей ежемесячно.

Ущерб, причиненный Захарченко-старшим, следствие оценило в четыре миллиона рублей. А Корьевкин, по данным следствия, виновен в растрате полутора миллионов рублей. Дело в том, что после того, как Корьевкин покинул свою должность, советник продолжал получать зарплату. И следующий председатель правления банка, Сергей Гриб, по версии следствия, также виновен в растрате, потому что продолжал платить деньги незаконно.

Гриб сбежал от правоохранительных органов, находится в международном розыске и арестован заочно. Следствие еще не завершено, но, скорее всего, дело сбежавшего фигуранта будет выделено в отдельное производство.

Банком "Московское ипотечное агенство", который признан по делу потерпевшим, заявлен гражданский иск к обвиняемым, сумма требований по которому составляет 12,5 миллиона рублей. В кредитной организации обосновывают свои требования такой суммой с учетом ущерба деловой репутации.

В рамках этого дела Басманным районным судом столицы наложен арест на имущество Виктора Захарченко на общую сумму 400 миллионов рублей.