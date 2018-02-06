Первому запуску ракеты-носителя Falcon Heavy может помешать непогода

Первый запуск новой американской сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал задержан. Причиной является сильный ветер в районе стартовой площадки. Об этом в своем Twitter написал глава компании SpaceX Илон Маск.

"Ветер в верхних слоях атмосферы сейчас на 20% сильнее допустимого предела. Ждем в течение часа, чтобы ветер стих", - говорится в его сообщении.

По данным ТАСС, изначально старт ракеты-носителя, которую в СМИ США называют самой мощной в мире, был намечен на 21:30 по московскому времени. Но по результатам анализа погоды SpaceX перенесла его на 23:05. Позже сам Маск сообщил новое время - 23:45.

Напомним, Falcon Heavy должен вывести на солнечную орбиту автомобиль Tesla Rodster красного цвета, принадлежащий Илону Маску.