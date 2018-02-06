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6 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7488 (25)

Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 24 "О присуждении премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год"

Дата подписания 5 февраля 2018 г.
Опубликован 6 февраля 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Названы лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций

Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, постановляю:

Присудить премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых:

Башнину Никите Викторовичу, кандидату исторических наук, научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, - за вклад в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV - XIX веков;

Коху Константину Александровичу, кандидату геолого-минералогических наук, старшему научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт геологии и минералогии имени В.С.Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, - за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств;

Никитину Максиму Петровичу, кандидату физико-математических наук, старшему научному сотруднику - заведующему лабораторией нанобиотехнологий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)", - за разработку "умных" наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики.

Президент Российской Федерации

В. Путин