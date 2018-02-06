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06.02.2018 21:10
Рубрика: Экономика

Снизят давление

Прокуратура признала лишними половину проверок бизнеса
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)
Надзорное ведомство признало почти половину предложенных проверок предпринимателей безосновательными. Об этом заявил первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман.

- Всего за девять лет формирования ежегодного сводного плана проведения проверок контролерами нам было предложено для внесения в план 8 млн 400 тысяч проверочных мероприятий, из которых почти половина, 4 миллиона, прокурорами отклонены и признаны безосновательными, - сказал Буксман.

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Он также отметил, что по материалам прокурорских проверок в прошлом году возбуждено 129 уголовных дел за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. В целом за прошлый год прокурорами было выявлено около 170 тысяч нарушений закона в области контроля надзорной деятельности.

- Для пресечения этих нарушений внесено 33 тысячи представлений по инициативе прокуроров, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 тысячи должностных лиц, к административной - 4200. В суд направлено 2200 исков в защиту предпринимателей, в том числе в тех случаях, когда надзорные протесты прокуроров безосновательно отклоняются, - отметил первый заместитель Генпрокурора. Александр Буксман отметил также, что принимаются законодательные меры по ограждению предпринимателей от чиновничьего произвола.

По его словам, подготовлен и внесен в Госдуму законопроект, который расширяет перечень проверок, которые обязательно должны согласовываться с прокуратурой. Это, по его словам, позволит оградить предпринимателей от необоснованного административного давления. В этом году план прокурорских проверок впервые сформирован с учетом риск-ориентированного подхода. Всего в этот реестр включено 350 тысяч проверок.

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