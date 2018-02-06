За день коммунальщики вывезли с городских улиц 1,2 миллиона кубометров снега, выпавшего в последний "снегопад века". Это примерно 75 тысяч "КАМАЗов". Или (по оценкам младших школьников) полмиллиарда снеговиков. "Или - 85 маленьких прудов", - говорят на снегоплавильных пунктах "Мосводоканала". Именно здесь корреспонденты "РГ" лично проследили, как и куда "каша" с дорог отправляется в последний путь.

Вереница "КАМАЗов" растянулась по Сельскохозяйственной улице. Десятков пять водителей ждут своей очереди заехать на снегоплавильный пункт в неприметном Проектируемом проезде. "Следующий!" - махнул рукой старший в смене, и еще два большегруза заезжают на территорию. Мы следим за ними из окна приемного пункта, куда каждый водитель обязан сдать карточку-путевку. Перед оператором монитор, где видны все уборочные машины: где работают, сколько снега загрузили, когда их ждать... Следят за ними не только со спутников, но и через видеокамеры. Бывали когда-то хитрецы, кто "порожняком" катался, а потом стоял шаурму наворачивал - якобы в очереди на снегоплавку. Сейчас в Москве установлено более 140 тысяч камер Центра автоматической фиксации административных правонарушений. Не вывез снег из двора? Получай штраф! Результат? На плавку все едут с полными кузовами.

- На дробилке свободно? - спрашивает Федорыч, "снеговоз" с 13-летним опытом, после пятой "ходки" за день. Дробилка - это площадка с постоянно вращающимися лопастями, как в мясорубке. Она отсеивает из снега крупный мусор. "Нет, Федорыч, давай в кучу", - говорит смотритель. Куча - это сугроб высотой с 4-этажный дом. Старожилы рассказывают: "Обычно снег сбрасывают в дробилки, но сейчас пришлось в горку сыпать, чтоб быстрее машины отпускать за следующей порцией".

В первой половине дня едут в основном грузовики, которым достаточно поднять кузов, чтобы свалить снег. Но вот пришел "МАЗ", у него борт открывается сбоку. Водитель вываливает груз на песколовку - решето с мелкими ячейками. Снег мокрый, не проваливается. Зовем на помощь бульдозер. Он мял-мял этот навал, вдруг что-то звонко звякает о ковш. "Да это ж бетонный шар, - опознает находку рабочий. - Такие ставят, чтоб машины на тротуар не заезжали". Давай-ка еще пороемся! Нашли кусок бордюра и какие-то пластмассовые ошметки: "Точно, "лежачий полицейский". Перестарались, до асфальта расчистили".

Шутки шутками, а снег нужно плавить. Бульдозер утрамбовывает массу без мусора и он чистым попадает в канализацию. "Температура там в любой мороз плюс 10-12 градусов, - говорит Бойков. - Все расплавится и приплывет на очистные сооружения, Люберецкие или Курьяновские". Оттуда - в Москву-реку. И эта вода, говорят эксперты, намного чище той, что течет в берегах реки.

За уборочными машинами следят не только со спутников, но и через видеокамеры

Что ж, свой объем мы наплавили, пора смену сдавать. Результат: с полуночи до полудня на нашем пункте перетопили почти 10 тысяч кубов снега. А таких пунктов у "Мосводоканала" 35, да еще 11 у "Водостока". Казалось бы, скоро всю Моcкву без снега оставим... Как бы не так! Он снова продолжает сыпать, пусть и не так интенсивно, как в выходные.

Кстати

На плавильные пункты Москвы ездят целые делегации из стран, где снег есть, но нет такой "топки": недавно были поляки, литовцы, белорусы. Для многих стран наш снегопад стал бы катастрофой. Информагентства сообщают:

- В Варшаве после снегопада 1.12.2017 без электричества остались 300 тысяч жителей.

- В Нью-Йорке во время недавнего снегопада погибли три человека. Несколько дней не работали магазины, было запрещено любое передвижение по городу на машине.

- В Финляндии 12.12.2017 после мощного снегопада (в два раза менее интенсивного, чем московский) без света остались четыре города.

Анонс

В среду на "Деловом завтраке" "Российской газеты" заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков ответит на все ваши "снежные вопросы".

Звоните с 10.00 до 12.00 по московскому времени по телефону: 8 800 200 09 09 (звонки бесплатные из всех регионов России). Можно также отправить вопросы по электронной почте: zavtrak@rg.ru или по факсу: 8 499 257 58 92.