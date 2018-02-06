Новости

Посольство Сирии в Москве осудило атаку на российское торгпредство 00:58
В Венесуэле в беспорядках погибли три человека 00:50
Часть вагонов скоростного поезда в США отстыковалась во время движения 00:36
Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире 00:33
Госдеп: США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане 00:23
Эквадор не откажется от дальнейшей защиты Ассанжа 00:15
Видео: Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету с красным автомобилем 00:07
Вашингтон не планирует вводить санкции по госдолгу РФ 06.02.2018
В результате землетрясения на Тайване пострадало более 200 человек 06.02.2018
В Эстонии после падения микроавтобуса под лед погибли минимум трое 06.02.2018
В Белом доме объяснили шутку Трампа о "предательстве" демократов 06.02.2018
Президент Польши подписал скандальный закон о Холокосте 06.02.2018
В пустыне Сахара второй раз за год выпал снег 06.02.2018
СК: Пожар на Новокосинской улице устроил бывший муж погибшей 06.02.2018
Россия обсудила с ИКАО и ИАТА экологическую авиадоктрину 06.02.2018
Ростуризм рекомендовал россиянам на Тайване соблюдать спокойствие 06.02.2018
Первому запуску ракеты-носителя Falcon Heavy может помешать непогода 06.02.2018
Игрок "Зенита" Олег Шатов продолжит карьеру в "Краснодаре" 06.02.2018
Захарова: Заявления МОК после решения CAS не выдерживают критики 06.02.2018
Собчак назвала абсурдным призыв бойкотировать выборы 06.02.2018
Еще 13 российских спортсменов подали иск в CAS на недопуск к Олимпиаде 06.02.2018
В торгпредство России в Дамаске попала мина 06.02.2018
"Ростех" анонсировал смену главы АвтоВАЗа 06.02.2018
На Украине предложили заменить традиционное военное приветствие 06.02.2018
Lada Vesta впервые стала бестселлером в России 06.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Петру Бирюкову
06.02.2018 23:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Блин с припеком

Погуляем на "Московской Масленице"
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск №7489 (26)
"Зима в этом году поздняя, поэтому провожать ее будем в сугробах, надеюсь, это не испортит настроения москвичам при встрече Масленицы", - сказал вчера мэр города Сергей Собянин, предваряя на заседании президиума городского правительства представление программы нового фестиваля в столице. Пройдет он с 9 по 18 февраля и будет посвящен именно Масленице.

Праздновать так широко этот народный праздник столица планирует уже второй раз. Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в этом году под фестиваль отведено чуть не вдвое больше площадок, чем в прошлом, - 25 вместо 14.

Причем 15 из них расположены в центре города, а еще 10 в округах. Блины, конечно, будут - какая без них Масленица. 175 торговых предприятий и ресторанов, не только столичных, но и из 22 регионов страны, обещают напечь их 170 видов.

В московских магазинах пройдет "алкогольная зачистка"

Кислые, пресные, гречишные, с припеком...

Но самое интересное - это множество спектаклей, народных игр и старинных забав, в которых смогут принять участие гости фестиваля. Развлекательных программ праздника ожидается более 3000, 1920 мастер-классов, 20 карнавальных шествий. А еще - разудалый маскарад, шуточные дуэли гусар, анимационные представления с птицами, подвижные игры вроде лапты и рюхи, бои на бревне....

Развлекать народ будут тоже не только московские артисты, но и со всей России. Лауреаты и номинанты "Золотой маски" - театры Якутии, Чувашии и Республики Марий Эл привезут в Москву 11 постановок и сыграют их 72 раза! В общем, есть зачем выйти на улицы Москвы, на людей посмотреть и себя показать, начиная уже с этой пятницы.

Главное сегодня

В торгпредство России в Дамаске попала мина
Роману Филипову присвоено звание Героя РФ
Песков напомнил о праве РФ размещать любое вооружение на своей территории
Экс-чиновники Дагестана отправлены под арест
В ФАС не увидели препятствий для снятия наличных на кассе магазина