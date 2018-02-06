"Зима в этом году поздняя, поэтому провожать ее будем в сугробах, надеюсь, это не испортит настроения москвичам при встрече Масленицы", - сказал вчера мэр города Сергей Собянин, предваряя на заседании президиума городского правительства представление программы нового фестиваля в столице. Пройдет он с 9 по 18 февраля и будет посвящен именно Масленице.

Праздновать так широко этот народный праздник столица планирует уже второй раз. Как отметил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в этом году под фестиваль отведено чуть не вдвое больше площадок, чем в прошлом, - 25 вместо 14.

Причем 15 из них расположены в центре города, а еще 10 в округах. Блины, конечно, будут - какая без них Масленица. 175 торговых предприятий и ресторанов, не только столичных, но и из 22 регионов страны, обещают напечь их 170 видов.

Кислые, пресные, гречишные, с припеком...

Но самое интересное - это множество спектаклей, народных игр и старинных забав, в которых смогут принять участие гости фестиваля. Развлекательных программ праздника ожидается более 3000, 1920 мастер-классов, 20 карнавальных шествий. А еще - разудалый маскарад, шуточные дуэли гусар, анимационные представления с птицами, подвижные игры вроде лапты и рюхи, бои на бревне....

Развлекать народ будут тоже не только московские артисты, но и со всей России. Лауреаты и номинанты "Золотой маски" - театры Якутии, Чувашии и Республики Марий Эл привезут в Москву 11 постановок и сыграют их 72 раза! В общем, есть зачем выйти на улицы Москвы, на людей посмотреть и себя показать, начиная уже с этой пятницы.