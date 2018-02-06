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06.02.2018 23:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Город под напряжением

Ни метели, ни морозы не оставят столицу без света
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7489 (26)
За "снегопадом века" пришли в столицу морозы. Минус 19. Не так и много, но после еврозимы с ее температурой около нуля - все-таки холода. В квартирах же москвичей как обычно тепло и светло, ни лампочки не моргают, ни телеэкран не гаснет.
Каждый день столичным энергетикам поступает до 20 вызовов из каждого округа. Ремонтные бригады выезжают во всеоружии. Фото: Сергей Михеев/ РГ Каждый день столичным энергетикам поступает до 20 вызовов из каждого округа. Ремонтные бригады выезжают во всеоружии. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Каждый день столичным энергетикам поступает до 20 вызовов из каждого округа. Ремонтные бригады выезжают во всеоружии. Фото: Сергей Михеев/ РГ

- За все выходные произошло лишь три небольших отключения в Новой Москве, но наши бригады быстро с ними справились, - рассказал "РГ" гендиректор Объединенной энергетической компании Андрей Майоров. - На данный момент жалоб и обращений нет". В Новой Москве еще остались местами деревенские опоры и провода, на которые и дерево может упасть, и снег налипнуть. И все равно жители здесь больше не сидят сутками в потемках, как сидели, пока эти территории не вошли в состав столицы. А теперь максимум часа за два любую аварию энергетики устраняют.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Более миллиона кубометров снега вывезено за сутки с московских улиц

Да и самих жалоб на отключение электричества стало меньше на 20%. Во многом благодаря тому, что линии электропередачи постепенно реконструируют. Провода меняют на изолированные и большего сечения, а опоры ставят 40-метровые, с полимерными изоляторами. "Все линии Новой Москвы будут переустроены до конца 2019 года", - подчеркнул зам главного инженера филиала Новая Москва МОЭСК Евгений Иванов.

Кто и как управляет энергосетями Москвы, журналистам показали на примере подстанции "Абрамово" на востоке столицы. Всего в городе 26 таких питающих центров. "Абрамово" снабжает энергией не только жилые дома, больницы и школы всего Восточного округа города, но и питает станции Московского центрального кольца, стадион "Локомотив", ЖК "Мироновский". Да еще в запасе у него энергии хоть отбавляй - специалисты говорят, ее хватает на все стройки округа, в том числе и на всю территорию бывшего Черкизовского рынка, где планируется построить немало жилья для участников программы реновации. Кроме этого, в "Абрамово" расположен Центр технологического управления сетями, который контролирует энергообеспечение во всей столице. Перед четырьмя диспетчерами расположена огромная видеостена с энергосистемой Москвы. Если что-то где-то замкнет или выйдет из строя, незамеченным не пройдет.

Собянин: Москва приступает к разработке программы обеспечения образовательных комплексов бассейнами

Сейчас диспетчер Артем Мультан докладывает Майорову:

- На подстанциях ОЭК ведутся работы согласно разрешенным диспетчерским заявкам. Нагрузки на оборудование находятся в допустимых пределах, замечаний к работе диспетчерских и технологических связей нет.

У каждого из диспетчеров в подчинении три бригады с передвижными электростанциями, которые оперативно подключат потребителей, если случится сбой в электроснабжении.

- Понадобилась помощь на участке, где прокладывают новый кабель, туда сейчас выедет машина, - говорит дежурный. - До двенадцати дня уже отработали 6 заявок, еще поступило 10. За день получаем до 20 вызовов из каждого округа, большая часть заявок - ремонт оборудования.

С 2015 года в ведении ОЭК находится и уличное освещение Москвы. Почти полмиллиона фонарей, светильников, архитектурной подсветки более чем 1,6 тысячи зданий и почти 1,1 тысячи часов.

Жалоб на отключение электричества стало меньше на 20 процентов

Звонят в диспетчерскую и сами горожане - сказать, например, что возле Кремля не горит фонарь. Оператор тут же на видеокарте находит поврежденный фонарь. "Отправляем бригаду", - командует замруководителя департамента диспетчерского управления по сетям освещения Сергей Ильин. И рассказывает "РГ", поскольку в последние два месяца солнце москвичей не баловало, уличное освещение включали раньше, чем обычно в это время года, а отключали позже: "Включение-выключение освещения проходит по индивидуальному графику. Влияет и снегопад, и облачность, поэтому нередко диспетчеру приходится не только ориентироваться на показания электроники, но и управлять освещением города в ручном режиме".

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