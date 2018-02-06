Обвиняемого в финансировании террористов бизнесмена отправили в колонию

Коммерсант из Подмосковья Шамиль Нурмагомедов приговорен к семи годам колонии. Московский окружной военный суд признал его виновным в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

"Суд назначил Нурмагомедову наказание в виде семи лет колонии общего режима", - цитирует приговор РИА Новости.

Преступление предприниматель совершил в конце 2016 года, когда отправил 200 тысяч рублей брату, который уехал в Сирию воевать на стороне боевиков. Сам Нурмагомедов признает этот факт, но утверждает, что сделал это только для того, чтобы помочь брату вернуться на родину. Впрочем, по данным следствия, бизнесмен также приобретал билеты в Турцию людям, которые, по информации ФСБ, являются боевиками вышеназванной организации.

Кстати, брат Нурмагомедова, по словам их отца Казима, уехал из Сирии и в настоящее время находится на Украине, где скрывается от российского правосудия. На родине он заочно обвинен в незаконном вооруженном формировании.

Агентство напоминает, что, по сведениям и.о. генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерия Семерикова, всего в Сирии воюют или воевали на стороне террористических формирований от 2 до 2,5 тысячи выходцев из России.