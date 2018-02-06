Под Тверью СК начал проверку после смерти мужчины от пневмонии

В Тверской области начата проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти человека.

Поводом для проверки стало заявление жителя города Кимры в следственные органы СК России по Тверской области. Заявитель рассказал, что утром 30 января 48-летний житель Кимр почувствовал себя плохо: у него было затрудненное дыхание и высокая температура. Супруга мужчины позвонила в службу скорой помощи, однако услышала в трубке лишь совет дать мужу таблетку анальгина и вызвать врача на дом.

- После отказа медиков женщина со своим супругом на своей машине поехала в Кимрскую ЦРБ, однако и там ей не удалось добиться госпитализации больного, поскольку территорию, где они прописаны, обслуживает поликлиника, расположенная в другом конце города, - рассказала официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Валерия Павлова. - Там, куда их направили, мужчину госпитализировали и положили на кушетку в коридоре, потому что свободных мест в палатах не оказалось. Однако 1 февраля самочувствие пациента ухудшилось, его перевели в реанимацию, и вечером того же дня он скончался.

Как выяснилось, мужчина умер от пневмонии. В следственном управлении сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.