Собянин поручил активизировать уборку снега во дворах

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил префектам и главам районов активизировать уборку снега во дворах. Об этом градоначальник написал сегодня на своей странице в Twitter.

После аномального снегопада коммунальщики с уборкой дорог в основном справились. Надо более активно заниматься дворами: там хватает проблем. Дал соответствующее поручение префектам и главам районов. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 февраля 2018 г.

Как уже ранее отмечал официальный портал московской мэрии, с улиц города вывезли 1,2 миллиона кубометров снега. Весь этот объем утилизировали на снегоплавильных пунктах.

По оценкам властей столицы, осталось вывезти не менее 72 миллионов "кубов" снега.

По нормативам, после аномального снегопада полная уборка должна уложиться в 9 дней, но Собянин поручил вдвое ускорить темпы.