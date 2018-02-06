По договоренности с городскими властями орловские перевозчики установят в салонах видеорегистраторы, при помощи которых в режиме онлайн будет вестись наблюдение за водителями. Благодаря такой мере планируется повысить культуру обслуживания.

Как рассказали в Орловском городском Совете народных депутатов, в парламент и мэрию поступает все больше жалоб на водителей маршруток - горожане регулярно обвиняют их в хамстве, использовании нецензурной брани, курении и разговорах по мобильным телефонам за рулем.

Из автобусов высаживают льготников, отказываясь перевозить по единым социальным проездным билетам. Высаживают и из-за технических сбоев - несработавших электронных билетов. Жалуются горожане и на то, что водители слушают громкую музыку, и часто репертуар некоторых произведений явно не предназначен для присутствующих в салоне детей. А в ответ на замечания - огрызаются.

- Большая часть претензий поступает именно на некорректное поведение водителей, - признает исполняющий обязанности начальника горотдела транспорта Виталий Гришаков.

Но за курение в салоне штраф может выписать полиция, а за разговоры по мобильному телефону во время движения - ГИБДД. Все остальное из правового поля выбивается. Водителя можно привлечь к ответственности за хулиганство, но на общих основаниях. Пассажиру придется писать заявление и доказывать, что было совершено правонарушение.

- Мы договорились с перевозчиками об установке в салонах всех автобусов видеорегистраторов, - продолжает Виталий Гришаков. - Они позволят отслеживать поведение водителей, дисциплинировать их и своевременно принимать меры по спорным ситуациям.

А споры порой вызывают широкий общественный резонанс. Так, в прошлом году мэрии пришлось разбираться с жалобой женщины, которую силой высадили из маршрутки. Она предъявила социальный проездной, а водитель потребовал плату наличными.

Перевозчик данный факт поначалу отрицал. После вмешательства мэрии принес извинения, но на это ушло несколько недель. Камера позволила бы установить истину оперативно. Видеорегистраторы будут установлены к марту за счет перевозчиков, но на тарифах это не отразится.

Также к марту запланировано утверждение единого свода правил поведения для водителей общественного транспорта. Перевозчики предложили это сами. За нарушение кодекса этики административная ответственность не предусмотрена.

К слову, в договорах на право обслуживания муниципальной маршрутной сети имеется условие качественного обслуживания пассажиров. Однако четкого определения этому нет, да и доказать некорректность поведения водителей очень сложно.

- Новшество также позволит решить проблему несоблюдения графиков на некоторых маршрутах в вечернее время, - говорит зампред горсовета Владимир Негин.

По его словам, правила поведения водителей планируется сделать обязательным приложением к муниципальным контрактам с перевозчиками.