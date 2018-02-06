Не все продуктовые магазины будут продавать спиртное перед предстоящими праздниками. Как сообщили "РГ" в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, накануне 23 февраля и 8 марта по всей Москве проведут "контрольные закупки". И если найдут "паленку" - снимут с прилавков весь алкогольный ассортимент.

Поддельное горячительное продают не обязательно в гаражах, предупреждают в ведомстве. Можно нарваться на него в самом обычном магазине у дома. Внешне бутылку "бормотухи" не отличить от элитного вина. Единственная гарантия качества - у магазина должна быть лицензия на реализацию спиртного от департамента торговли и услуг, проверить это можно на портале открытых данных data.mos.ru.

Чаще всего на поддельный алкоголь и торговлю спиртным без документов жалуются жители ТиНАО и Восточного округа.

Но в целом некачественного товара все меньше. Если за весь 2016 год по всему городу было найдено 22 тысячи подозрительных бутылок, то за 2017-й - всего 13 тысяч. В Центре гигиены и эпидемиологии Москвы отметили, что за прошлый год исследовали 1124 пробы алкоголя из московских магазинов. И не соответствовало нормативам только 77 образцов, в основном зарубежных.

Также меньше стало интернет-магазинов, незаконно торгующих горячительным. По результатам рассмотрения судебных исков городского управления Роспотребнадзора в 2017 году Роскомнадзор заблокирует 58 алкопорталов.