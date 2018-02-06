В Москве пройдет международная нефтехимическая конференция

С 11 по 13 апреля в столице состоится крупнейшая нефтехимическая конференция. В шестой раз мероприятие соберет лучших специалистов и топ-менеджеров отраслевых предприятий, консультантов, инвесторов.

Организаторы приглашают участников обсудить самые актуальные вопросы сектора, проектное финансирование, новые технологии производства, а также практическое управление строительством и повышение эффективности.

Ожидается, что в конференции примут участие крупнейшие компании - Роснефть, ЕвроХим, Лукойл, Газпром нефтехим Салават, Сибур, SOCAR и многие другие.

Подробней о конференции можно узнать на официальном сайте.