В Москве у пары из ближнего зарубежья изъяли 2,5 килограмма марихуаны

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемых в наркоторговле, направлено в столичный Черемушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщил руководитель пресс-службы московской полиции полковник внутренней службы Юрий Титов.

- В ходе расследования установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, намеревались незаконно сбыть наркотическое средство на территории столичного региона, - заявил Титов.

По его словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков, на Новоясеневском проспекте были задержаны мужчина и женщина, приезжие из ближнего зарубежья. В их машине были обнаружены свертки с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что найденное вещество является наркотиком - каннабисом (марихуана) весом около 2,5 килограмма.

Криминальную парочку арестовали и возбудили уголовное дело по статье УК "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков и других запрещенных веществ". Санкция по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы.