В МЖД прокомментировали "сход лавины" на МЦК

В интернете набирает популярность видео со "сходом лавины" на МЦК: на нем видно, как на одной из станций обрушились целые сугробы снега с навеса на крышу остановившегося поезда.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, сход снега произошел в понедельник, 5 февраля на станции "Коптево": он упал с навеса между платформой и подъезжающей "Ласточкой". В результате схода снега никто не пострадал, поезд не был поврежден и продолжил путь, на движение других составов инцидент также не повлиял.

Сейчас на МЦК железнодорожники непрерывно очищают навесы, платформы и вестибюли от снежных заносов.