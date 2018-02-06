Видео: В Ярославле маршрутка протащила зажатую в дверях женщину

В центре Ярославля маршрутное такси протащило пассажирку за ногу, зажатую в дверях.

Инцидент, произошедший 3 февраля, попал на видео. Судя по записи, на остановке на повороте с Советской улицы на Красную площадь водитель ПАЗика, двигавшегося по маршруту № 36, раньше времени закрыл двери. Выходившая из салона пассажирка успела поставить на землю лишь одну ногу, когда автобус начал движение. Женщина сумела высвободить зажатую ногу, упала и не могла подняться самостоятельно.

К чести водителя, заметив происходящее, он быстро остановил автобус и бросился пострадавшей на помощь. Вместе с очевидцами инцидента он помог женщине подняться и довел ее до скамейки.

В региональном ГИБДД сообщили, что 3 февраля такого ДТП в Ярославле зарегистрировано не было. После появления в сети видео в Госавтоинспекции проведут проверку.