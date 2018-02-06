За уборкой снега в Москве следят через камеры видеонаблюдения

Сотрудники центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) следят за уборкой снега в Москве через 140 тысяч видеокамер. Об этом сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.

Порядка 100 тысяч камер транслируют уборку у подъездов жилых домов, внутридомовых проездов, детских и спортплощадок. Специалисты ЦАФАП отслеживают, были ли расчищены выходы до того, как люди начнут массово выходить на работу. На улицах операторы отслеживают, собран ли снег в кучи и вывозится ли вовремя.

Также следят и за прохождением все снегоуборочной техники - она оборудована датчиками ГЛОНАСС.

За прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 млн кубометров снега.