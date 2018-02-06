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06.02.2018 04:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Началось оглашение приговора по делу Хорошавина

Текст: Юлия Гарднер

Южно-Сахалинский городской суд приступил к оглашению приговора по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных.

Как сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Игорь Янчук, на оглашение приговора уйдет не менее двух дней.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Напомним, на скамье подсудимых помимо Хорошавина - его бывшие заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, а также экс-министр сельского хозяйства области Николай Борисов. Всех их обвиняют в коррупции.

Ранее прокурор попросил для бывшего главы островного региона 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа. Для Карепкина - восемь лет колонии строгого режима и штраф в трехкратном размере взятки, для Борисова - семь лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере от суммы взятки, для Икрамова - девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима и 300-миллионый штраф.

Напомним, Хорошавина обвиняют в получении взяток на общую сумму в 522 миллиона. Следствие считает, что свыше 77 миллионов рублей он легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту.

Как установили в СК, большая часть имущества экс-губернатора не была задекларирована. Были арестованы дорогостоящие авто, недвижимость, часы, ценности и деньги на общую сумму более миллиарда рублей. Имущество семьи Хорошавиных Южно-Сахалинский городской суд конфисковал 20 мая 2016 года.

Экс-губернатор находится под стражей с 2015 года.

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