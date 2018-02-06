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06.02.2018 07:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске совершено нападение на фельдшера "скорой"

Текст: Владимир Таюрский

В Якутске следственные органы начали проверку информации пресс-службы республиканского минздрава о нападении на фельдшера скорой помощи.

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Из размещенной на сайте министерства информации следует, что утром 5 февраля на пульт скорой медицинской помощи города Якутска поступил вызов к мужчине с резаной раной. Бригада "скорой" прибыла на место через 17 минут. Когда фельдшер и медсестра почти завершили наложение повязки, в квартиру пациента ворвался мужчина и, не обращая внимания на медиков, накинулся с кулаками на больного. Фельдшер хотела заслонить пациента, но тут же получила от мужчины сильный удар кулаком по голове. Медсестра, находившаяся в момент нападения на коллегу позади пациента, позвонила в полицию. Услышав, что она сообщает о происшествии полицейским, нападавший спешно покинул помещение.

У фельдшера диагностированы сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, травма шейных позвонков. Побои документально зафиксированы, написано заявление в полицию.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Якутии Анна Пестерева, сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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