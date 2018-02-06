В Приморье эвакуировали жильцов горящей многоэтажки

Из-за пожара, вспыхнувшего сегодня ночью, были эвакуированы жильцы многоэтажного дома в приморском Артеме, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Информация о ЧП на улице Кооперативной поступила спасателям в 02.33 по местному времени.

Брандмейстеры прибыли на место через две минуты. К этому времени полыхала крыша и квартиры на верхних этажах. На тушении были задействованы звенья газодымозащитной службы.

Очаг локализовали спустя четыре часа, к 08.36 победили открытое горение. Работы на месте ЧП продолжаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Выгорело 500 квадратных метров площади.

Для погорельцев на базе физкультурно-оздоровительного комплекса открыли пункт временного размещения. Все люди обеспечены горячим питанием.